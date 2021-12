Laïcité : une journée pour transmettre le principe fondateur de l'école républicaine

« C’est un jour qui est censé nous rappeler qu’on est tous égaux et qu’on est censé respecter la religion de chacun, qu’importe notre religion », explique une élève du Collège Joseph Bédier. A l’occasion de la journée nationale, la laïcité est expliquée dans ces moindres détails au travers de différentes activités éducatives : débats, concours de création artistique, jeux. Une journée symbolique pour l’Education Nationale qui célèbre le 116ème anniversaire de la promulgation de la loi 1905, séparant l’Eglise et l’Etat.

Ecoutez le reportage radio de Sébastien Autale :

La rectrice de l’Académie de La Réunion, Chantal Manès-Bonisseau s’est également rendue au collège Joseph Bédier à Saint-André. L’occasion pour elle d’échanger avec les enseignants et les élèves. L’objectif de cette journée, renforcer la connaissance par les élèves de ce principe fondateur de l’école républicaine. « Pour bien appliquer cette notion, il faut que les élèves comprennent ce qu’est la laïcité », explique la Rectrice.

A La Réunion on peut déclarer le vivre-ensemble comme valeur réunionnaise numéro un et c’est pourquoi il faut la transmettre et la préserver

Chantal Manès-Bonisseau, Rectrice de l'Académie de La Réunion