Le préfet de La Réunion durcit le barème des suspensions administratives du permis de conduire

Chaque week-end, ils sont plusieurs automobilistes ou motards à voir leur permis retiré, suspendu administrativement, après avoir été contrôlés par la gendarmerie ou la police nationale. Excès de vitesse, consommation d'alcool et/ou de stupéfiants au volant, usage du téléphone tenu en main... autant d'infractions qui peuvent faire perdre aux usagers de la route leur permis de conduire.

Des sanctions qui ont même été durcies dernièrement.

Depuis le 1er février, c'est un nouveau barème qui s'applique en matière de suspension administrative du permis de conduire, sur décision du préfet Jérôme Filippini. Celui-ci souhaite ainsi inciter encore davantage les usagers de la route à un meilleur respect des règles sur la route, et par conséquent renforcer la sécurité de ses usagers. Un nouvel arrêté préfectoral a donc été publié.

"Ce nouveau barème a été élaboré en réponse à l’augmentation des accidents corporels et des infractions liées à la conduite sous l’empire de l’alcool et de stupéfiants, mais également aux excès de vitesse"

Car, comme le constate Alexandre Develay, commandant de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la gendarmerie, l'augmentation des infractions s'observe "à tous les niveaux", et notamment concernant ce qui génère des accidents graves. A savoir, dans l'ordre, "l'alcool, les excès de vitesse, puis l'inattention, qui peut être due à l'utilisation de distracteurs comme le téléphone", explique le chef d'escadron.

"Les conduites addictives sont constatées à toute heure du jour et de la nuit, peut-être un peu plus le week-end."

Pour contrer ces comportements, "les services de la préfecture, les forces de l'ordre et les parquets" ont planché sur ce nouvel arrêté préfectoral de suspension administrative des permis de conduire.

Pour Parvine Lacaombe, directrice de cabinet du préfet de La Réunion, également cheffe de projet sécurité routière, deux objectifs à ce nouvel arrêté : le clarifier tant pour les automobilistes que les forces de l'ordre qui l'appliquent, et "sanctionner plus sévèrement les infractions graves, notamment concernant l'alcoolémie".

"L'objectif étant de renforcer la sécurité routière sur nos routes et de viser les infractions les plus graves qui sont génératrices d'accidents mortels : vitesse, alcool et stupéfiants au volant"