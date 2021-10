Le président du MEDEF national accueilli par les syndicats à La Réunion

Le président du MEDEF est à La Réunion. Le MEDEF local organise ce jeudi 28 octobre une assemblée générale à Saint-Denis. Pour l’occasion, une intersyndicale CGTR, FSU, SAIPER et Solidaires s’est constituée et a décidé de manifester pour accueillir le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.

Les organisations syndicales ont appelé les travailleurs, avec ou sans emploi, à se rassembler ce jeudi 28 octobre à partir de 14h devant le domaine de la Piscine au Barachois à Saint-Denis, lieu de l’Assemblée Générale du MEDEF.

L’intersyndicale souhaite notamment attirer l’attention de Geoffroy Roux de Bézieux sur la faiblesse des salaires à La Réunion. Elle estime qu’une revalorisation du salaire minimum conventionnel à 2 000 euros bruts est urgente.

" Oui les salaires vont augmenter, il y aura des négociations, mais tout le monde ne peut pas augmenter ses salaires, par exemple les gens du tourisme qui ont beaucoup souffert. Plus largement le sujet c’est au fond, comment est-ce que collectivement on crée de la prospérité, dans le pays et à La Réunion. "

Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF national