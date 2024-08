Le prix des fruits et légumes moins chers qu’avant le passage du cyclone Belal

Dans sa dernière publication, l’INSEE note que le prix des produits frais dans l’alimentation a baissé de 5,7% entre le mois de juin et celui de juillet. C'est la quatrième baisse consécutive. Mais sur un an, l’augmentation est de 7.9% pour les produits frais. Sur l’ensemble des produits, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2.5% en un an.

Sur les marchés forains ou chez votre primeur, vous avez peut-être remarqué une baisse des prix des produits frais. C'est ce qu’a noté l’INSEE dans son dernier baromètre sur l’indice des prix à la consommation publié ce mois-ci. Les tarifs sont inférieurs à ceux pratiqués en janvier, avant le passage du cyclone Belal. C'est une baisse de 5.7 % qui a été constaté entre le mois de juin et de juillet sur les produits frais dans l’alimentation. Cette bonne nouvelle est à relativiser : sur une année, la hausse reste tout de même de 7.9%. Le passage du cyclone Belal avait augmenté les prix de l’alimentation de 53% sur une année, entre février 2023 et février 2024. Tous produits alimentaires confondus, les prix de l’alimentation augment de 3.3% en un an en juillet, contre une augmentation de 0.5% en France hexagonale. L'alimentation compte pour environ 16% du budget des ménages réunionnais.

Le prix de l’énergie augmente fortement sur un an.

À La Réunion en juillet, les prix de l’énergie augmentent plus fortement sur un an que dans l’Hexagone, +9.7% contre +8.5%. C'est le coût de l’électricité, +21.7% entre juillet 2023 et juillet 2024 qui est le fruit de cette mauvaise nouvelle, de même que la hausse de 2% du prix des produits pétroliers.

Les prix des services augmentent moins fortement qu’en France hexagonale

Les services comptent pour près de la moitié du budget des ménages réunionnais. Leurs prix ont augmenté de 2% sur un an, contre 2.6% sur le continent. C'est une majoration de 5.6% pour les prix des loyers, de l’eau et de l’enlèvement des ordures ménagères. Alors que les prix des communications diminuent de 5.7% au niveau national sur un an, à La Réunion ceux-ci croissent de 2.6%. Seule bonne nouvelle, les prix des services des transports sont en baisse de 4.4% sur un an sur l’île, une diminution plus forte qu’en FRance hexagonale (-0.9%).

Des prix à la consommation en augmentation sur un an.

Sur l’année écoulée entre juillet 2023 et juillet 2024, l’inflation a progressé de 2.5%. Même si elle est toujours présente, elle reste moins forte qu’au début de l’année où elle dépassait les 4%. L'indice des prix à la consommation sur un an à La Réunion reste à un niveau proche de celui du national (2.3%).