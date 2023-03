"Pas de ramadan sans dattes !" : avant le début du mois sacré pour les musulmans, l'heure est aux achats

Le ramadan, mois sacré dans l'islam, débute la semaine prochaine pour la communauté musulmane. L'heure est aux préparatifs, et à l'achat de diverses provisions. Les dattes, avec lesquelles on rompt traditionnellement le jeûne, font par exemple l'objet d'un choix méticuleux.

Cette semaine, la communauté musulmane de La Réunion entamera le mois sacré du ramadan : en fonction de l'observation de la lune, le jeûne débutera le jeudi 23 ou le vendredi 24 mars. Chaque jour de ce mois, les musulmans respecteront un jeûne du lever jusqu'au coucher du soleil.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le Ramadan pourrait débuter dès jeudi prochain pour les musulmans de La Réunion. L'heure est donc aux préparatifs dans les familles, notamment l'achat des traditionnelles dattes

Ce week-end, dans les familles, on procédait aux achats de provisions, celles qui serviront à rompre le jeûne une fois la nuit venue. Parmi les nombreuses victuailles proposées lors de l'"iftar", repas de rupture du jeûne, les dattes font partie des stars. "Pas de ramadan sans dattes", s'exclame Irfan, client venu acheter les siennes dans un petit commerce du chef-lieu ce samedi.

Des dattes d'Arabie Saoudite

Lui a ses habitudes : il a repéré ses dattes préférées et est venu les acheter avant le début du ramadan. "En grandes surfaces généralement il y a une ou deux qualités seulement, ici il y a le choix, elles viennent directement d'Arabie saoudite. J'ai déjà un peu tout goûté les années précédentes, et celles-là je les aime bien", sourit-il.

Les dattes sont également offertes aux proches, ou à la mosquée. Elles ont une réelle importance dans la tradition. "Les dattes c'est ce qu'on utilise pour rompre le jeûne, avec l'eau, déjà depuis l'époque du prophète", entame Yassine Mogalia, commerçant. Une des variétés les plus prisées du ramadan, la datte ajwa, considérée "comme un remède contre toutes les maladies".

"C'est le prophète qui avait planté les dattes ajwa, c'est pour ça qu'on considère qu'elles sont les meilleures pour nous. Elles poussent à Médine, la ville du prophète", explique Yaeesh Adam, le gérant du magasin. Si ce ne sont pas les moins chères, à 25 euros les 500 grammes, d'autres variétés existent pour satisfaire tous les budgets. "On a des modèles plus sucrés, plus secs, ou avec plus de chair...", détaille le commerçant.

Des produits pour gagner du temps

Outre les dattes, les clients se procurent aussi beaucoup de pâtes et galettes feuilletées prêtes à l'emploi, pour gagner du temps, nous explique le commerçant. Ce client, par exemple, anticipe : "on prépare un peu à l'avance les fritures et on met dans le congélateur, pour s'éviter trop de travaux le soir".

Peu importe les mets sur la table, il s'agira de rester léger, nous dit-il. "On aura des gâteaux, du lait rose avec du sirop, des dattes. (...) On mange un peu de riz ou de pain ensuite pour soutenir. Et le matin on remplit un peu le ventre, mais toujours léger pour que la journée on ne soit pas trop lourd !", explique Ahmod Saïd.