Les candidats au baccalauréat reçoivent ce mercredi leurs notes d’enseignements de spécialité

Parmi les nouveautés de la réforme Blanquer du baccalauréat, la publication dès ce 12 avril des notes d'EDS, les enseignements de spécialités choisis par les candidats. Des épreuves anticipées, en plus du français, du contrôle continu et des épreuves de philosophie et du grand oral en juin. Le SNES-FSU craint une démotivation des élèves.

DG avec Florent Marot •

La réforme Blanquer n'a jamais vraiment été appliquée à cause du Covid... Cette année, les candidats au baccalauréat l'expérimentent pour de bon. Parmi les nouveautés : la publication ce mercredi de leurs notes d’EDS, les enseignements de spécialités. Notes et copies en ligne Ces épreuves anticipées comptent pour le bac. Il restera les notes du contrôle continu et celles des épreuves, en juin, de philosophie et du Grand Oral. Dès maintenant, les résultats sont donc à retrouver sur les Cyclades dans l'espace candidat. A partir de jeudi 13 avril, ils pourront même y trouver leurs copies. Le reportage de Florent Marot : Mais le rectorat prévient, l’année n’est pas terminée : "Ca n'est pas parce qu'on reçoit ses notes que c'est terminé, au contraire," explique Sandrine Ingremeau, inspectrice d’académie. C'est permettre à l'élève de savoir où il en est dans ses apprentissages, pour être bien dans sa première année de post-bac, en licence, en classe préparatoire ou dans d'autres filières. Pour cela il faut travailler dès à présent et continuer à approfondir certaines compétences . Sandrine Ingremeau, inspectrice d’académie Les candidats ont encore à travailler le contrôle continu et les épreuves de philosophie et du Grand Oral à préparer. Mais selon Victor Rodriguez, le secrétaire académique adjoint du SNES-FSU, ce calendrier est anti-pédagogique. 82% de la note déjà connus "Les élèves connaissent les notes de contrôle continu, d'épreuves anticipées de français l'année dernière et d'épreuves de spécialité. Donc ils ont 82% de la note." Le représentant syndical craint la démotivation des élèves : "Certains sont sortis des épreuves de spécialité en disant : c'est bon, on est en vacances." Les notes d'EDS sont transmises à la plateforme Parcoursup. Le SNES-FSU dénonce la sélection opérée par ce système. Les candidats au baccalauréat n'échapperont pas à la prochaine épreuve : ils devront plancher sur les sujets de philosophie le 14 juin prochain.

