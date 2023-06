Les marmailles de l'orchestre Demos ont fait salle comble à Maurice

Après trois ans de travail, c'était enfin l'heure du concert pour les participants du projet Demos, qui réunit des enfants des quartiers prioritaires de Saint-Denis au sein d'un orchestre de musique classique. Ils se sont produits lundi 19 juin au Caudan Arts Centre de Port-Louis à Maurice.

Violons, violoncelles, clarinettes, flûtes, cuivres, percussions... C'est un orchestre au complet, composé d'enfants du nord de La Réunion âgés de 7 à 14 ans et accompagnés de leurs professeurs qui ont donné ce lundi 19 juin un grand concert au Caudan Arts Centre de Port-Louis à Maurice.

L'orchestre des marmailles du projet Demos s'est produit devant une salle comble au Caudan à Maurice lundi soir. Retour sur une soirée riche en émotions.

Salle comble

La salle était pleine pour écouter le résultat des trois ans de travail de cette soixantaine de petits Réunionnais, dans le cadre du projet Demos. Le public de 400 spectateurs mauriciens a été conquis par ce projet de démocratisation de la musique classique.

L'orchestre Demos s'est produit au Caudan Arts Centre de Maurice. • ©Loïs Mussard

"Une prestation extraordinaire", réagit un spectateur mauricien venu avec ses enfants. "Nous à Maurice on aime ça", explique-t-il. "Je pense que c'est extraordinaire, on a beaucoup aimé", souffle quant à lui un autre spectateur ravi.

Une consécration pour ces petits Dionysiens

Mais ce fut aussi un moment vécu comme une consécration par ces enfants issus des quartiers prioritaires de la ville de Saint-Denis, au bout de trois ans de travail acharné.

L'orchestre Demos s'est produit au Caudan Arts Centre de Maurice. • ©Loïs Mussard

"C'était très bien, on s'est bien amusés, on était heureux, tous ensemble", raconte l'un des membres de ce jeune orchestre après le concert. "Ce qui m'a touchée, c'est qu'à chaque fois qu'on terminait une partition, le public applaudissait parce que je pense qu'il a beaucoup aimé. On était tous coordonnés pour nos coups d'archets, et même s'il y a eu quelques fausses notes, on s'est tous très bien rattrapés", réagit une autre.

L'orchestre Demos s'est produit au Caudan Arts Centre de Maurice. • ©Loïs Mussard

Les marmailles, émus, ont achevé leur prestation par une chanson d'Ousanousava. Un clin d'oeil à la créolité à travers laquelle Mauriciens et Réunionnais ont vibré à l'unisson.