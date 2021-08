Selon une étude de l’INSEE publiée ce lundi 23 août, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % en juillet à La Réunion. Il y a la hausse des tarifs aériens, des prix des produits pétroliers mais aussi de certains services.

En juillet 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion, indique ce lundi 23 août, une étude de l’INSEE. En juin et mai, ils avaient augmenté de 0,1%.

Les prix des services, des produits pétroliers et du tabac augmentent, tandis que ceux des produits alimentaires et des produits manufacturés reculent. Sur un an, les prix augmentent de 1,3 % à La Réunion et de 1,2 % en France hors Mayotte.

Hausse des prix des billets d’avion

Les prix des services augmentent de 0,9 % en juillet après une stabilité en juin. "La hausse saisonnière des tarifs de transports tirée par ceux de l’aérien se poursuit : + 33,3 % après + 13,3 % le mois précédent", indique l’INSEE. Les prix des loyers et des services rattachés augmentent de 0,1 %.

Par ailleurs, l’INSEE remarque une hausse des prix de 0,5 %, notamment sous l’effet de la hausse des prix des assurances automobiles et de la restauration à emporter. Sur un an, les prix des services augmentent de 0,9 % à La Réunion et de 0,6 % en France.

Hausse des prix des carburants et du gaz

En juillet, le relèvement des tarifs de l’énergie se poursuit : +1,8 % après + 0,6 % en juin. "Les prix des produits pétroliers augmentent de 2,6 %, tirés à la fois par les hausses concomitantes des tarifs des carburants et de la bouteille de gaz", selon l'INSEE qui remarque que ceux de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent de 14,9 % à La Réunion et retrouvent leur niveau d’avant crise sanitaire en mars 2020.

Légère baisse des prix des vêtements, des téléphones

Les prix des produits manufacturés baissent de 0,2 % en juillet. "Les prix des produits de santé reculent de 0,4 % après un léger rebond de + 0,6 % en juin. Par ailleurs, les prix des « autres produits manufacturés » baissent de 0,2 %, explique l'INSEE. Si les prix des téléviseurs et des smartphones reculent, ceux des téléphones fixes augmentent". À l’inverse, les prix de l’habillement et des chaussures augmentent à peine (+ 0,1 %), la hausse sur les chaussures étant compensée par une légère baisse sur les vêtements. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,1 % à La Réunion et de -1,1 % en France.

Baisse des prix des légumes frais

Les prix des produits alimentaires reculent de 1,0 % en juillet après six mois consécutifs de hausse où les prix étaient essentiellement tirés par les légumes frais. En juillet, les prix des produits frais reculent de 7,6 %, du fait de la baisse des prix des légumes frais.

Hors produits frais, les prix baissent de 0,3 %. "Si les prix du fromage, des biscuits et du chocolat baissent, à l’inverse les prix des chips augmentent nettement. Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 0,3 % à La Réunion et de 0,9 % en France. Mais les prix des produits frais augmentent nettement plus sur un an à La Réunion (+ 16,2 %) qu’ en France (+ 3,8 %)", toujours selon l'INSEE. Les prix du tabac augmentent de 0,3 % en juillet. Sur un an, ils augmentent de 7,5 % à La Réunion et de 5,1 % en France