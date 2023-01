Madagascar : 80 Pailles-en-Queue retrouvés morts à Nosy-Be

80 cadavres de Pailles-en-Queue ont été trouvés sur le sol de l’île de Nosy-Be. Le ministère de la Pêche et de l’Économie Bleue est saisi du dossier. Pollution, braconnage ? Une enquête est ouverte. Les élus de cette destination touristique s’inquiètent des conséquences éventuelles d'une telle disparition.

Fabrice Floch •

Pourquoi et comment sont morts plus de 80 Pailles-en-Queue de l’île de Nosy-Be ? Les habitants ramassent quotidiennement des cadavres de ces oiseaux marins, depuis la fin de l’année 2022. Une mortalité, pour l’instant, inexpliquée et très inquiétante.

Les ornithologues comptabilisent 700 Phaethon à Nosy-Be. Cet oiseau blanc, est reconnaissable entre tous avec sa longue queue, constituée de deux longues plumes blanches. C’est d’ailleurs l’emblème de La Réunion.

À Nosy-Be, aussi, il est essentiel ! L’oiseau marin fait des allers et retours tout au long de la journée entre terre et mer. À la saison des amours, les couples, au corps fuselés, planent au-dessus des lieux de nidification.





Braconniers ou pollution





Des gendarmes ont été envoyés en renfort pour découvrir le plus vite possible les raisons de cette soudaine mortalité. Deux pistes sont privilégiées : le braconnage et la pollution. Dans un communiqué : "Le maire ainsi que les membres de la communauté villageoise avancent l’hypothèse d’une chasse menée par des êtres humains", écrit 2424.mg.

Pour l’ensemble des acteurs du tourisme de Nosy-Be, la disparition du Paille-en-Queue est inenvisageable. Il fait partie de la carte postale touristique avec les plages et les photos sous-marines. Des ornithologues amateurs viennent du monde entier pour observer ses oiseaux "paradisiaque".