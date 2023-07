Madagascar : le plus jeune des candidats au BEPC à 7 ans et le plus âgé 70

Partager :

Sur la Grande île, le BEPC demeure un examen important du parcours scolaire. En 2023, le ministère de l’Éducation comptabilise 305 836 candidats. Le plus jeune des prétendants à l’obtention de ce diplôme à 7 ans et le plus âgé 70 ans. Les épreuves ont débuté ce lundi 3, elles s'achèveront le mercredi 6 juillet 2023.

Fabrice Floch •

Le Brevet d’étude du premier cycle, plus connu sous le nom de BEPC, demeure un moment important dans la vie des collégiens malgaches, mais pas seulement. Ce lundi 3 juillet 2023, les candidats se plongent dans deux matières : ce matin, les épreuves de SVT (Science et Vie de la Terre) et la langue malgache, à l’écrit, cet après-midi. 305 836 candidats sont attendus dans les 9 000 centres qui ont ouvert leurs portes. Le plus âgé des prétendants est un septuagénaire. Il a obtenu son premier diplôme au mois de juin, écrit L’Express de Madagascar : "Après avoir décroché le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) le 20 juin 2023, j’ai travaillé avec d’anciens candidats pour préparer le BEPC".

60 ans d’écart les séparent

À l’autre extrémité, se situe le benjamin. Il a 7 ans, et contrairement aux enfants de son âge qui terminent leur deuxième année de primaire, lui s’est assis dans un centre d’Analamanga, révèle le ministère de l’Éducation nationale. Notons également que 47 personnes en situation de handicap (souvent physique et parfois moteur), des mineurs détenus accompagnés par des agents pénitentiaires et quatre personnes étrangères tenteront de décrocher le diplôme.

