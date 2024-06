Madagascar : les résultats de l'élection législative éclipsent la fête de l'indépendance

Ce 26 juin 2024, Madagascar fête le soixante-quatrième anniversaire de son accession à l'indépendance. Le défilé de 3 000 militaires se déroulera dans le stade Barea (NDLR : comme l'an dernier.). Ces festivités, la veille de l'annonce des résultats de l'élection législative, pourraient être perturbées, selon les responsables de la sécurité intérieure.

Dès 6h, ce mercredi 26 juin 2024, les portes du stade Barea d'Antananarivo ont ouvert leurs portes au public. Comme en 2023, c'est dans l'enceinte sportive que 3000 militaires malgaches défileront. Une structure fermée qui est plus simple à sécuriser pour les forces de l'ordre.

Le ministre en charge de la gendarmerie, Andry Rakotondrazaka, n'exclut pas que l'opposition tente de perturber les festivités, révèle L'Express de Madagascar. Les magistrats de la Haute cour constitutionnelle devraient officialiser les résultats de l'élection législative, demain jeudi.

Si la HCC aboutit aux mêmes conclusions que la Commission électorale nationale indépendante, la majorité présidentielle obtiendrait 80 des 163 sièges. Un résultat déjà largement contesté par les opposants qui ont déposé de nombreux recours.

Le conseil œcuménique malgache appelle au calme

Le FFKM, conseil œcuménique de Madagascar, est monté au créneau pour renouveler son appel au calme. La majorité et l'opposition s'accusent mutuellement de corruption. On ne compte plus les recours déposés devant la Haute cour par les candidats malheureux des deux camps.

Les prêtres et les pasteurs invitent les élus à se concentrer sur leur mandat : "Nous vous invitons à respecter et à mener à bien le travail que vous leur avez promis pendant la campagne" et de préciser dans ce communiqué, "La Constitution vous confie de lourdes responsabilités que vous allez assumer et assurer dans la dignité", écrit Midi-Madagascar.

Ils enjoignent la population malgache à s'unir pour la Nation.