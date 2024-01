Une marche sur le feu malgré la pluie au temple de la famille Ramaye à Bras-Panon

Comme tous les ans, la communauté tamoule de La Réunion pratique les marches sur le feu. Elles se concentrent dans la période de janvier et glorifient la pureté de la déesse hindoue Pandialé, qui n’a pas hésité à braver les flammes pour prouver sa fidélité. Certaines marches se déroulent également en cours d’année.

Annaëlle Dorressamy / Adjaya Hoarau, Laurent Figon •

En ce début d’année, nombreux sont les Réunionnais de la communauté tamoule qui sont dans un moment de carême et de cérémonies, en vue de la marche sur le feu ou d'autres célébrations religieuses qui se tiennent tout au long du mois.

Ce mardi 2 janvier 2024, plusieurs temples ont organisé la traditionnelle marche sur le feu, dont le temple de la famille Ramaye à Bras-Panon.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

A Bras-Panon, une marche sur le feu se prépare ce mardi soir au Kovil Pandialy Camp Jako. Reportage

La pluie n’arrête pas les fidèles

Le temps est maussade dans l’Est, mais la pluie n’arrête pas pour autant la soixantaine de fidèles présents pour les préparatifs de la cérémonie. “C’est une très grande bénédiction, la pluie c’est bon Dieu, i arrête pa nou”, confie Mickaël Ramaye, l'un des organisateurs de la marche sur le feu.

Depuis 7 heures ce matin, le brasier est allumé. "I faut laisse le feu cuire toute la journée", assure Sébastien Latchoumanin.

Après 18 jours de carême, au total, une quarantaine de pénitents s'adonneront à la marche sur le feu, cet après-midi à partir de 17h30.

Une marche sur le feu en l'honneur de la déesse Pandialé à La Réunion • ©Adjaya Hoarau

Expier les péchés

Le but de la marche sur le feu est d’expier les péchés et de commencer l’année sur de bonnes bases. Le tikouli, la fosse devant accueillir le brasier, est creusé quelque temps à l’avance. Le jour de la cérémonie, le site est sacralisé d’offrandes, de noix de coco, de citrons et d’épices. Des pétales de fleurs viennent orner le tout.

Mentalement, psychologiquement et spirituellement, ça nous permet de vivre dans la sérénité, le partage et l’amour. Ça nous permet de nous corriger et de vivre en harmonie. Mickaël Ramaye - fidèle et pénitent

Certains pénitents traverseront le brasier en portant un karlon, autrement dit, un trône des divinités. La cérémonie se terminera avec les sacrifices de quelques cabris en l’honneur de la déesse hindoue Pandialé.

Marche sur le feu en l'honneur de la déesse Pandialé à La Réunion • ©Adjaya Hoarau

Une marche sur le feu en l'honneur de la déesse Pandialé à La Réunion • ©Adjaya Hoarau

Les tambours malbar guident la cérémonie

Aucune cérémonie malbar n'a lieu sans tambours. La tradition est même perpétuée aux plus jeunes. "On joue du tambour pour qu'ils marchent dans le feu", lance El'yamine, un jeune fidèle.

I faut pas i perd' la tradition. Demain matin, faut marmaille i connait kossa i lé la marche dan' feu et koman i joué tambour. Daika Ilata - chef tambourier

La pluie va rendre difficile la marche sur le feu car elle va assouplir la peau de la plante des pieds. La dévotion des pénitents ne sera que plus grande.

Programme des marches sur le feu

Selon le calendrier de la Fédération Tamoule de La Réunion, plusieurs dates sont à retenir pour les marches sur le feu de cette année 2024.