Maurice : il voulait faire sauter l'ambassade de France avec un baton de dynamite artisanal

Un Mauricien de 26 ans a été interpellé en début de nuit le vendredi 17 mai 2024. Il était en possession d'un bâton de dynamite artisanal. En garde à vue, il a reconnu qu'il voulait faire sauter l'ambassade de France pour "pour venger les Palestiens". Suite à son passage devant la Cour, il a été placé en détention.

Un habitant de Vallée-Pitot, âgé de 26 ans, est en détention provisoire et à l'isolement à l'île Maurice. Le jeune homme a été interpellé dans la nuit du vendredi 17 mai, rue Desroches à Port-Louis. Il se dirigeait en direction de la rue Saint-Georges (NDLR : juste à côté) où est installée l'ambassade de France.

Dans son sac, les forces de l'ordre ont trouvé un " bâton de dynamite" artisanal. Immédiatement placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il a expliqué qu'il souhaitait faire "sauter" l'immeuble symbolisant la représentation française dans l'île sœur pour "venger les Palestiniens".

Il a également reconnu qu'il avait fabriqué sa "dynamite" en suivant des tutos sur Internet. À son domicile, les policiers ont retrouvé neuf pétards identiques, à ceux qu'il a utilisés pour fabriquer son explosif, nous apprend L'Express de Maurice.

Les parents, bientôt, convoqués

Les investigations dans ce dossier ne sont pas terminées. Lors de la perquisition du domicile du suspect, les inspecteurs ont découvert un passeport appartenant à une personne qu'ils n'ont pas encore identifiée. Dans les prochains jours, les enquêteurs vont entendre les parents du terroriste présumé, mais également les amis de celui-ci. Ils veulent savoir, s'il appartient à groupe radicalisé ou s'il avait monté cette opération, seul dans sa chambre.

En attendant d'avoir les réponses à ces questions essentielles, dans ce genre de dossier, le Mauricien est en détention provisoire, mais sous le statut "in Communicado", écrit Défimédia. Il est à l'isolement strict. Il ne peut pas recevoir la visite de son avocat, ni de ses proches et encore moins de ses amis. Cette mesure a pour but de l'empêcher de transmettre toute information ou instruction à un ou des complices.