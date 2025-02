Maurice : les pèlerins ont rendez-vous à Grand-Bassin

Les célébrations de la Grande Nuit de Shiva regroupent tous les ans des milliers de fidèles. Depuis dix jours, les croyants se préparent pour ce moment de recueillement. Dès cette fin de semaine, plus de 100 000 pratiquants se sont installés à Grand-Bassin. D'autres sont en chemin. Le paroxysme de ce moment de piété est aura lieu le mercredi 26 février 2025.

C'est un moment important pour tous les fidèles hindouistes mauriciens et réunionnais. En cette fin de semaine et du mois de février, ils célèbrent la Grande Nuit de Shiva.

Depuis dix jours, les croyants se préparent pour ce moment essentiel dans leur vie religieuse. Dans l'île sœur, plus de 100 000 pèlerins sont déjà arrivés à Grand-Bassin (voire les photos de Défimédia). En famille ou en groupes communautaires, ils ont fait le chemin à pied jusqu'au lac, qui est considéré comme une résurgence du Gange sacré.

Ces processions se passent souvent derrière un kanwar (immense structure colorée portée par les pèlerins) qui témoigne de la dévotion du groupe. Ces fidèles marchent, prient et chantent pendant tout le trajet, souligne L'Express de Maurice.

Cette année 2025, afin d'éviter les accidents tragiques, qui ont émaillé cette tradition religieuse les deux années précédentes, de nouvelles règles ont été imposées.

Des kanwars plus petits et des aires de repos

Les festivités se déroulent à Grand-Bassin. Lieu vers lequel se dirige les fidèles. • ©Capture d'écran L'Express de Maurice

En 2023 et 2024, la fête de Shiva avait été marquée par des accidents tragiques. Deux kanwars, très imposants, avaient touché des câbles à haute tension. Des accidents mortels !

Pour éviter que de tels drames aient à nouveau lieu, les dimensions des structures sont désormais limitées à trois mètres de hauteur, deux mètres de largeur et 5,5 mètres en longueur. Des restrictions qui ont été bien accueillies.

Par ailleurs, avec la chaleur ambiante et l'effort qu'imposent le port des offrandes et la distance à parcourir à pied, des aires de repos ont été installées et de nombreux bénévoles distribuent des repas et des boissons, tout au long du pèlerinage.