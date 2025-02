Maurice : Narendra Modi invité d’honneur de la fête de l'indépendance

L'île Maurice célèbrera le cinquante-septième anniversaire de son indépendance, le 12 mars 2025. Pour ce moment marquant dans la vie de l'île sœur, le nouveau Premier ministre. Navin Ramgolam, accueillera son homologue Indien. Narendra Modi, Chef du gouvernement, sera l'invité d'honneur des festivités.

Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, sera l'invité d'honneur de l'île Maurice lors des célébrations du cinquante-septième anniversaire d'indépendance, nous apprend Défimédia. Ce geste diplomatique est important pour le nouveau gouvernement. Navin Ramgoolam, le Premier ministre de l'île Maurice, est un politicien suffisamment aguerri pour savoir que la présence de son homologue Indien sera remarquée bien au-delà des Mascareignes.

L'Inde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, est désormais le pays le plus peuplé de la planète. Avec une croissance de 6%, elle est considérée depuis 2022, comme la cinquième puissance économique dans le monde et se hisse au troisième rang en fonction des indicateurs retenus, selon le ministère de l'Économie, des Finances et la Souveraineté Industrielle et Numérique.

C'est un pays qui compte et pèsera dans la réflexion des négociateurs en charge de la restitution de l'archipel des Chagos.

Cette fête nationale aura lieu le 12 mars 2025, un jour férié pour les Mauriciens.