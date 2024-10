Mobilité : 3 200 voitures de plus chaque année sur les routes de La Réunion

3 200 automobiles supplémentaires chaque jour sur la route du travail. L’INSEE vient de rendre publique une enquête sur les déplacements entre le domicile et le travail des Réunionnais, entre 2010 et 2021.

Elle révèle que sur cette période la population a augmenté de près de 6% et avec elle, le nombre d’emplois. Les conditions de circulation sur les routes réunionnaises aux heures des trajets entre le domicile et le travail en ont nécessairement été impactées.

Le nombre d’automobilistes sur les routes a augmenté de 3 200 chaque année aux heures de trajet vers le travail. Les 15% d’emplois supplémentaires créés durant cette période ne sont qu’une partie de l’explication.

De plus en plus de personnes travaillent dans une autre commune que leur ville de résidence, explique Aurore Fleuret, statisticienne à l’INSEE. Cette augmentation très forte est notamment dû à la hausse d’emplois qualifiés sur l’île, de près de 32%.

On a de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires sur l’île, avec la progression du niveau de qualification de la population réunionnaise. Et ces métiers sont des métiers où les gens habitent généralement plus loin de leur lieu de travail, qui est concentré sur les pôles d’emploi.