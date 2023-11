NEC 974 : “l’inclusion numérique est l’affaire de tous”

Ce mardi 21 novembre, la sixième édition de l’événement numérique en commun se tient au domaine du Moca à Saint-Denis. Jusqu’au mercredi 22 novembre, des conférences, des animations et des tables rondes sont organisées autour de la thématique de l’inclusion numérique.

Ces 21 et 22 novembre, la sixième édition de numérique en commun (NEC 974), a lieu au domaine du Moca, à Montgaillard. NEC est une communauté nationale qui œuvre collectivement à construire un numérique d’intérêt général.

Développer l’inclusion numérique

L’objectif principal est de lutter contre l’illectronisme en mettant en place des dispositifs qui aident les citoyens à se familiariser avec le numérique.

Durant ces deux jours, des acteurs locaux et des experts nationaux se réunissent pour échanger et co-construire les outils partagés d’inclusion numérique adaptés à notre territoire. Le but de ces échanges est de penser aux évolutions des usages numériques, de structurer une gouvernance et de créer des systèmes vertueux accessibles à tous.

Sixième édition du NEC 974

“L’inclusion numérique : c’est l’affaire de tous !” est le thème de cette édition. Tous les sujets abordés lors de conférences, ateliers, tables rondes et retours d’expériences permettent de “construire un numérique inclusif, éthique et durable”.

La Réunion est la seule région à avoir organisé six éditions d’un NEC local. Depuis 2018, NEC 974 est organisée par l’association Solidarnum, labellisée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Programme de ce mercredi 22 novembre

9h00 – 10h00

Masterclass

- Cofinancement de l’inclusion numérique / L'approche Conseiller numérique et Aidant Connect Table ronde

- Aider les professionnels peu à l’aise avec les formalités en ligne

Retex

- Initiation d’écoliers à l’impression 3D

10h05 – 11h05

Masterclass

- Quelles alternatives au Pass Numérique ?

- Toujours plus d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap

Animations et cybersécurité

- Phishing - Code de la route de la sécurité numérique

Pitchs et démonstrations

- Dynamisation / innovation autour de NEC 974

Atelier

- Les Seniors et l’inclusion numérique : comment sourcer cette population ?

11h10-12h10

Tables rondes

- Accompagnement numérique en e-santé

- Problématiques linguistiques et accompagnement numérique

- Décloisonner et coopérer : passer au-delà des logiques de concurrence

- La sobriété numérique est-elle possible ?