“Nout villaz Gadiamb” : des activités pour les personnes en déficience intellectuelle à l’IRSAM

Bien-être, sport, musique : l’IRSAM du Moufia a organisé une journée portes ouvertes, ce jeudi 7 décembre 2023. Les deux établissements accueillent plus de 70 adultes déficients intellectuels. L’objectif est d’aider ces personnes à s’éveiller et à s’épanouir.

Annaëlle Dorressamy / Nakia Dany, Florence Bouchou

De la musique, de l'art et une pléïade d'activités. L'Institut pour déficients visuels et auditifs de La Ressource (IRSAM) a organisé ce jeudi 7 décembre 2023, une journée portes ouvertes nommée "Nout villaz Gadiamb", au Moufia.

Le bien-être avant tout

Tout au long de la journée, des activités et ateliers sont proposés aux visiteurs et aux résidents. La socio-esthétique et la socio-coiffure contribuent au bien-être des personnes porteuses de handicap. “Je trouve que c’est très agréable pour eux. Il n’y a pas beaucoup de coiffeurs qui acceptent de les coiffer. C’est très difficile d’en trouver”, confie Edwige, qui emmène son frère Sylvain deux jours par semaine au centre.

Pour Booba, coiffeur bénévole à l’association Kouler Lo Ker, “donner c’est aussi recevoir, ça apporte du baume au coeur. On s’adapte souvent aux personnes en difficulté”, lance-t-il en coiffant Sylvain.

“Nout villaz Gadiamb” : des activités pour les personnes en déficiences intellectuelles à l’IRSAM • ©Réunion La 1ère

L’art au coeur de la journée

L’art est mis en avant, notamment avec des troupes de théâtre et des artistes locaux. Tata Véro du centre culturel “Sous l’arc-en-ciel”, anime des ateliers par groupe de 14, depuis deux ans déjà. “On travaille l’expression de l’émotion, l’expression de ce qu’ils sont. Ils ont beaucoup à apprendre à plein de gens”, explique Tata Véro.

“On a déjà pu monter une pièce de théâtre ensemble. Certains s’expriment mieux que d’autres. Certains parlent moins bien, mais ont une expression corporelle plus puissante. Donc, j’ai créé une pièce pour eux. Tata Véro - Sous l’arc-en-ciel

De son côté, Yoland Chiefare, animateur artistique en percussions, intervient tous les vendredis après-midi à l’IRSAM pour deux heures de temps. Il a un groupe de 8 personnes, mais accueille souvent des nouveaux arrivants. “On fait de la samba et du maloya. Ils sont en harmonie et dans le tempo”, se félicite l’animateur.

“Fo mi suiv’ le rythme, fo mi suiv’ sak i donn anou, le rythme le Monsieur i donn”, exprime Jordan, porteur de handicap, qui suit cet atelier pour la première fois.

75 personnes accueillies à l’IRSAM

L'IRSAM du Moufia existe depuis 2015 et est composé de deux établissements. "L’IRSAM Barre d’Jour", en internat et semi-internat, qui accueille plus de 60 résidents, principalement des personnes ayant un handicap intellectuel avec ou sans troubles associés. "L'IRSAM Les Pailles en Queue" accueille quant à lui une dizaine de personnes avec une autonomie réduite.

"On propose un accueil de jour, de l’hébergement et un accueil temporaire. Le but est de leur apprendre à se débrouiller, c’est de leur permettre d' acquérir des notions”, précise Josette Infante, la directrice de l’établissement.

Ecoutez l'interview de Josette Infante, directrice de l’IRSAM Moufia sur Réunion La 1ère :