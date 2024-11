Odyssea Réunion bat son record de dons avec 300 000 euros récoltés pour lutter contre le cancer du sein

Dimanche soir, la 17ème édition d'Odyssea Réunion s'est achevée sur la plus belle des notes : un record de dons atteint cette année. L'association annonce avoir récolté 300 000 euros, grâce aux diverses actions organisées, dont les courses de ce week-end dans la forêt de l'Etang-Salé.

C'est décidément une 17ème édition d'Odyssea de tous les records qui s'est achevée ce dimanche 3 novembre. Après le record de participants atteint, avec 20 800 coureurs sur site et à distance, c'est ce dimanche soir le record de dons qui a été battu.

Un record grâce aux particuliers et entreprises qui ont mis la main à la poche pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, mais aussi grâce aux 490 bénévoles mobilisés lors de cet événement solidaire.

300 000 euros de dons, dont 175 000 euros grâce aux courses

300 000 euros ont ainsi été récoltés en 2024. L'an dernier, la somme était déjà belle : 285 000 euros.

Ce sont les inscriptions aux différentes courses de ce week-end qui ont permis de réunir le plus d'argent, à savoir 175 800 euros.

Dans le détail, l'association Run Odyssea a aussi pu bénéficier de 76 000 euros collectés par les magasins E.Leclerc, en caisse, auprès de 52 697 personnes.

La société Soboriz elle, a adressé un chèque de 26 000 euros à l'association, et Kdopays 2 200 euros.

Les "dossards solidaires" vendus sur le Grand Raid ont permis de rapporter 8 400 euros, et les "Trophées roses", compétition caritative organisée par le Golf de Bourbon, 3 800 euros.

Enfin, la cagnotte est complétée par 7 800 euros de dons divers.

Près de 21 000 participants

Si 17 000 personnes ont envahi la forêt de l'Etang-Salé ces samedi et dimanche 2 et 3 novembre, pour participer aux différents formats de course ou de marche organisés par l'association, près de 4 000 autres ont opté pour le challenge connecté, et on couru à distance à La Réunion ou ailleurs dans le monde.

"On est vraiment heureux parce que tout s'est bien déroulé, il y avait beaucoup beaucoup de monde et il y avait du beau temps", souriait Nathalie Bourcier, présidente de l'association Run Odyssea au JT de Réunion La 1ère ce dimanche soir.

Soutenir les associations aidantes

L'argent récolté permettra, comme les années précédentes, de soutenir les associations qui accompagnent les Réunionnaises vivant avec le cancer du sein. Soins de support, produits de confort, ou simplement activités physiques ou bien-être permettront d'améliorer le quotidien des patientes.

"Sur notre village Santé, les gens pouvaient venir voir les associations qu'on aide avec les dons, et qui accompagnent les malades" souligne Nathalie Bourcier.

La Caz'Rose, nouveau lieu d'accueil

Les milliers de "coeurs solidaires" ont aussi pu entendre parler de la Caz'Rose. Ce lieu, inauguré le 15 octobre dernier à l'Etang-Salé-les-bains, est une des traductions concrètes de l'utilisation des dons.

"C'est un lieu d'accueil des patientes avec leurs proches, où elles peuvent se ressourcer, se dé-isoler, rencontrer d'autres malades, et participer à des ateliers de bien-être" Nathalie Bourcier, présidente de l'association Run Odyssea

Quelles que soient les actions, l'objectif reste le même, martèle la présidente de l'association Run Odyssea : "faire en sorte qu'avec nous et les associations aidantes, elles puissent reprendre confiance en elles et reprendre de la force".

Challenge connecté jusqu'au 11 novembre

Enfin, cette édition 2024 n'est pas tout à fait terminée, puisque la course dans sa version connectée se poursuit encore jusqu'au 11 novembre prochain. Le défi "Alon bat karé" était ouvert à tous les participants, sur l'île et dans le monde entier.

Grâce à une application dédiée, les groupes pouvaient ainsi courir (ou marcher) un 5 ou 10km, entre le 26 octobre et le 11 novembre, toujours au bénéfice de l'association.