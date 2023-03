Portes ouvertes à l'Université de La Réunion : les Sciences et Technologies attirent toujours autant de monde

Ce samedi 4 mars, à l’occasion de la matinée portes ouvertes de l’Université de La Réunion, de nombreux visiteurs ont pu se renseigner sur les perspectives et débouchés qu’offrent les 200 formations proposées par l’établissement. Parmi elles, celle des Sciences et Technologies qui attirent toujours autant de monde. Cette dernière en a profité pour parler de son futur circuit nature.

Céline Latchimy avec Michelle Bertil •

Ce samedi 4 mars, l’Université de La Réunion a ouvert ses portes au public. Une matinée portes ouvertes qui s’est déroulée "au format présentiel et en simultané sur les campus du Moufia et du Tampon, de 9h à 13h" explique l’établissement. Une visite en présentiel qui revient pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.

Plus de 3 000 visiteurs étaient attendus ce matin. Et l’événement a attiré du monde puisqu’il s’inscrit dans le contexte de formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup. L'occasion pour la faculté des Sciences et Technologies, qui a elle aussi eu du succès, de parler de son futur circuit nature.

Un musée dédié à Thérésien Cadet

Parmi les 200 offres de formations, celle des Sciences et Technologies. Cette dernière en a profité pour présenter son futur circuit nature qui parlera de La Réunion au fil du temps, et abritera le musée Thérésien Cadet ainsi que arboretum.

"C’est grâce à Thérésien Cadet qu’est né en 1982 l’Université. On a l’arboretum qui a été planté par Thérésien Cadet et sa femme. L’objectif est de valoriser tous ses travaux de botaniste avant-gardiste" confie Anthony Finizola, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et technologies. "C’est grâce à lui que la flore Réunionnaise est à ce point connue de nos jours" conclut-il.