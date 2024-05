Opération "prisons mortes" à La Réunion après l’attaque mortelle d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure

Après le décès de deux des leurs hier, mardi 14 mai, dans l’Eure lors de l’attaque d’un fourgon qui a permis l’évasion d’un détenu, Mohamed Amra, alors qu’il était transféré au tribunal judiciaire de Rouen, les agents pénitentiaires de la France entière se mobilisent. Trois autres agents ont également été grièvement blessés.

Ce mercredi 15 mai au matin, " l’effroi et la stupeur est toujours d’actualité ", déclare Vincent Pardoux, secrétaire régional FO Justice. Pour la manifester, les agents sont rassemblés devant les trois établissements de l’île, au centre pénitentiaire de Saint-Denis, au centre de détention du Port et à la maison d’arrêt Saint-Pierre.

Aucun mouvement, ni sortie ni entrée, n’est possible dans ces établissements. A 7h ce mercredi matin, ils étaient complètement hermétiques, affirme Vincent Pardoux. Les agents pénitentiaires de La Réunion relaie ainsi l’appel à la mobilisation nationale, à travers l’opération "prisons mortes" ce mercredi 15 mai, en soutien aux familles endeuillées et en soutien à l’ensemble de la profession.

Le Garde-des-Sceaux doit rencontrer ce mercredi après-midi l’intersyndicale pénitentiaire. Le syndicaliste espère qu’il en sortira déjà des mesures rapidement mises en place pour pourvoir " palier à ce style d’attaque ".

Une campagne de recrutement a eu lieu pour renforcer les effectifs des agents pénitentiaires, mais ces renforts n’ont pas encore été attribués. " Il faut un temps entre la période de recrutement, la période de formation pour qu’ils puissent arriver dans l’établissement ", explique Vincent Pardoux, secrétaire régional de FO Justice.

A l’heure où je vous parle, à La Réunion on est en sous-effectifs, on n’arrive pas à recruter, et je ne suis pas persuadé que les événements d’hier vont faciliter cette campagne de recrutement.