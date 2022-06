Ottman Zaïr quitte ses fonctions de directeur de cabinet du préfet

A sa demande, le directeur du cabinet de Jacques Billant vient d'être nommé sous-préfet hors cadre. Ottman Zaïr quitte ses fonctions après moins d'un an à La Réunion.

GM •

Il avait été nommé directeur de cabinet du préfet de La Réunion le 17 juillet 2021 et avait pris ses fonctions dix jours plus tard. Ottman Zaïr s'apprête à quitter l'île, moins d'un an après son arrivée. Il vient d'être nommé à sa demande sous-préfet hors cadre.

Parvine Lacombe, nouvelle directrice de cabinet du préfet

C'est Parvine Lacombe, actuelle directrice de cabinet du préfet de Moselle depuis 2020, qui lui succèdera. La trentenaire diplômée de l'ENA avait auparavant occupé les fonctions d’adjointe au chef du bureau des élections et des études politiques au ministère de l’intérieur.

Elle prendra ses nouvelles fonctions à La Réunion le 11 juillet prochain.