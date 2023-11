Papillon: après un documentaire et un show musical, Louïz raconte son histoire dans un livre

Après son documentaire "De l'Evolution à la Révolution", Louïz se lance dans une nouvelle aventure : l'écriture. "Papillon", c'est le titre de son livre, est sorti hier dans l'hexagone. La campagne promotionnelle commence cette semaine à Paris et durera un mois

E.A./N.B. •

Elle est devenue l'icône de la communauté LGBTQIA+. Louïz, de son vrai nom Jovanie Louise, est né garçon et il y a 6 ans elle a décidé de sauter le pas et de devenir ce qu'elle a toujours rêvé d'être : une femme.

Elue Miss Trans France en 2021, Louïz n'arrête pas. Après un documentaire diffusé le 22 novembre prochain dans "Archipels" et un show musical enregistré en avril dernier à la Cité des Arts, elle publie aujourd'hui son livre "Papillon", un titre à son image...le papillon qui prend enfin son envol.

Une campagne promotionnelle à Paris

Cette histoire, co-écrite avec Florence Bouté sous la direction de Frédéric Veille, est paru hier mercredi 15 novembre. Louïz se trouve actuellement à Paris pour une tournée promotionnelle d'un mois, une tournée qui se poursuivra en fin d'année à La Réunion.

C'était important pour l'artiste de coucher sur le papier sa transition de garçon en femme.

"Je vois cette évidence que je renie depuis bien trop longtemps. Je vois celle que je suis au fond de moi...A travers ce livre, ll y a bien sûr des messages pour la communauté LGBTQIA+ à laquelle j'appartiens mais j'avais envie d'adresser un message aux femmes car beaucoup de femmes ignorent ce pouvoir qu'on a toutes nous les femmes en nous en commun. J'avais envie de leur dire osez et de laissez peut-être cette chrysalide devenir papillon un petit peu comme moi je l'ai fait" explique l'artiste.

Louïz se livre dans un livre co-écrit avec Florence Bouté • ©Elyas AKHOUN

Une soirée spéciale Archipels

"Moi je suis issu d'un miileu très populaire et on nous renvoie souvent cette image que quand on est dans ce milieu, on le restera toute sa vie dans cette forme de précarité. J'avais juste envie de dire que quand on se donne les moyens on peut avancer."

Louïz poursuit sa tournée promotionelle à Paris mais aussi dans le reste de l'hexagone.

Archipels lui consacrera une soirée exceptionnelle mercredi 22 novembre à partir de 19h50 avec un documentaire et ensuite un show musical enregistré en avril dernier à la Cité des Arts à Saint-Denis.

Regardez l'interview de Louïz au JT de 19h: