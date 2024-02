Conditionner son permis de conduire à une visite médicale, l'idée fait son chemin

L’Union Européenne envisage une réforme du système de permis de conduire qui pourrait marquer la fin du permis à vie. Un projet de loi propose d’introduire une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour tous les conducteurs, sans distinction d’âge. Cette mesure vise à améliorer la sécurité routière en s’assurant que les conducteurs restent aptes à conduire, malgré les éventuels problèmes de santé qui peuvent survenir avec l’âge. Pour les auto-écoles réunionnaises, la nouvelle n’est pas surprenante.

Le permis de conduire pourrait ne plus être garanti à vie. Un projet de loi visant à rendre obligatoire une visite médicale tous les 15 ans, afin de conserver son permis de conduire, sera débattu au Parlement européen le mardi 27 février 2024.

Améliorer la sécurité routière

Le projet s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la directive sur le permis de conduire, datant de 1986. L’objectif est de réduire la mortalité sur les routes européennes et d’atteindre l’ambition de zéro mort en 2050.



Plusieurs pays européens exigent déjà que les conducteurs seniors se soumettent à des visites médicales. A La Réunion, “c’est une nouvelle qu’on accueille sans surprise, on sentait que ça allait venir, avec le changement du titre”, précise Olivier Payet, gérant d’auto-école.

On se doutait qu’à terme, ce serait assorti à une visite médicale. Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle, puisque ça va poser le problème du droit à conduire. ça va surtout poser problème pour les personnes qui estiment qu’elles peuvent se déplacer, mais qui ne sont plus en capacité de le faire. Forcément, il y aura de la paperasse en plus, des visites médicales en plus. Olivier Payet, gérant d’auto-école

Renouvellement du permis de conduire tous les 15 ans

Aujourd’hui, en France, le renouvellement du permis de conduire au format carte de crédit, doit être fait tous les 15 ans. Il s’agit d’une démarche administrative, notamment pour mettre à jour la photo d’identité, sans nécessité de passer un examen médical ou de conduite. En revanche, ce projet de loi cherche à uniformiser les règles au sein de l’Union Européenne.

On est passé du papier rose au permis sécurisé valable 15 ans. D’ailleurs tous les permis doivent être changés avant 2035. Olivier Payet, gérant d’auto-école

L’éco-conduite, une pratique en développement à La Réunion

Les conducteurs sont de plus en plus sensibilisés à l’éco-conduite. Il s’agit d’adopter un comportement de conduite citoyenne permettant de réduire sa consommation de carburant et de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique.

“Je donne des cours d’éco-conduite. Toutes les entreprises prennent des cours d’éco-conduite, puisque les prix des carburants augmentent et vont continuer d’augmenter de plus en plus”, explique Richard Baret, expert en sécurité routière.

On ne peut pas conduire une voiture hybride comme on conduit une voiture thermique. Les conducteurs ne le savent pas forcément. Il y a des bons gestes à adopter. Il y a des gens qui conduisent les deux de la même façon. Ce n’est pas possible. Richard Baret, expert en sécurité routière

“Ce sera comme pour les poids lourds”

Pour l’expert en sécurité routière, “ce sera comme pour les poids lourds”. En effet, “si c’est exactement la même chose que pour les poids lourds, ce seront des médecins agréés qui feront la visite médicale. Ils sont répartis un peu partout sur l’île, informe Richard Baret. Il y aura évidemment le test de la vue, la tension, notamment l'hypertension. Ce sont les deux points essentiels rendus obligatoires par l’Europe”.

Selon l’expert, c’est “une bonne nouvelle. On le fait déjà avec les poids lourds, tous les cinq ans jusqu’à 60 ans, pour voir si les conducteurs sont toujours aptes à conduire”.

Les statistiques de 2022 nous montrent que 82% des accidents routiers mortels touchent les plus de 75 ans. Les moins de 25 ans et les plus de 75 ans sont les plus accidentogènes sur nos routes. Richard Baret, expert en sécurité routière

La prévention avant tout

A l’heure actuelle, aucune loi interdit ou oblige à conduire. “A partir du moment où on a notre permis jusqu’à notre fin de vie, ça peut être dangereux. Les choses évoluent, souligne Richard Baret. Certaines personnes peuvent être atteintes de maladies qui les rendent inaptes à la conduite. Je trouve que ce n’est pas une mauvaise chose d’avoir un examen médical régulier”.

Pour rappel, le Parlement européen doit voter le projet de loi le mardi 27 février prochain.