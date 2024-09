"J’aime ma commune, ici c’est la Petite-Ile, un territoire rural". Le maire de la commune, Serge Hoareau, vient de faire installer plusieurs panneaux d’affichage avec ce message. Le maire lance une campagne de communication pour rappeler que "vivre à Petite-Ile, c’est accepter de vivre dans une ville à la campagne".

"Le clocher sonne régulièrement, le coq chante très tôt, les animaux sont à proximité et les agriculteurs se lèvent tôt", est-il écrit sur ces larges panneaux.

A Petite-Ile, une campagne publicitaire répond aux habitants qui se plaignent du chant du coq et du bruit du clocher.

Le maire, Serge Hoareau, est indigné par certaines "doléances".

Des personnes sont venues me voir pour me demander de voir avec le curé de l’Eglise pour qu’il arrête de faire sonner le clocher, c’est inacceptable ! Le clocher est l’âme du village, c’est important de le rappeler.

Des habitants se plaignent aussi "d’un agriculteur qui se lève très tôt et démarre son tracteur à 4h30 du matin". Et puis il y a ceux qui se disent gênés par "des odeurs de la ruralité".

Pour le maire, s’en est trop. "Il est important de rappeler que Petite-Ile est une commune rurale par excellence, c’est son identité, l’agriculture est notre ADN, rappelle Serge Hoareau. Vous êtes ici à la campagne, et vous êtes les bienvenues si vous aimez vivre à la campagne". "Cela ne s’adresse pas à une catégorie de personnes plus qu’à une autre", ajoute la maire.

Certains viennent habiter Petite-Ile, sont des citadins nés, et veulent avoir la qualité de vie du village et les avantages de la ville, cela n’est pas possible.