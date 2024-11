La Plaine-des-Palmistes fête les 30 ans de ses "Folies Florales" jusqu'à dimanche

Depuis jeudi, le village de la Plaine-des-Palmistes a pris les couleurs des centaines de fleurs exposées sur le parvis de la mairie. Les "Folies Florales", marché aux fleurs annuel de la Toussaint, célèbrent cette année leurs 30 ans.

A la Plaine-des-Palmistes, il n'y a pas que la fête des goyaviers ! Depuis 1994, le marché aux fleurs traditionnellement organisé à la Toussaint a perduré, et est connu sous le nom des "Folies Florales".

La manifestation fête cette année ses 30 ans d'existence. Des fleurs coupées et quelques chrysanthèmes en pots du début, vendus sous des tunnels de culture en face de la mairie, les "Folies Florales" ont gagné de l'ampleur. Une quinzaine d'horticulteurs - dont la moitié sont de la Plaine-des-Palmistes - sont réunis depuis jeudi, et jusqu'à ce dimanche 18h, sur le parvis de la mairie.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Devant la mairie de la Plaine-des-Palmistes, il y avait des fleurs pour se souvenir des morts tout comme pour contenter les vivants. • ©Réunion la 1ère

"On a le choix"

Nathalie, cliente palmiplainoise, est ravie : depuis le début de l'événement, elle est déjà venue à plusieurs reprises et repart à chaque fois les bras chargés. "Hier j'étais avec les succulentes, et je reviendrai sûrement avant que ça se termine", sourit-elle, une liane d'ail et un capillaire dans les bras, pour enrichir sa collection.

"On a le choix et c'est magnifique, même seulement à regarder. Ça apaise ! C'est un peu moins cher qu'en magasin alors on se fait plaisir, et on peut discuter avec les producteurs et avoir des conseils". Nathalie, cliente

Effectivement, du choix il y en a. Les éternels chrysanthèmes sont toujours là, mais ils sont aussi entourés d'hortensias, orchidées, anthuriums, rosiers, fuschias, plantes à massif diverses et succulentes en tous genres.

30ème édition des Folies Florales à la Plaine-des-Palmistes • ©Réunion La 1ère

30 ans de manifestation pour Noëlle Gauvin

Noëlle Gauvin fait partie des horticulteurs qui en 1994 participaient aux premières "Folies Florales". Pour cette 30ème édition, elle est toujours présente, avec un grand choix de plantes grasses.

"J'ai démarré avec les succulentes et les plantes à massif, et par la suite je me suis spécialisée dans les plantes grasses", explique-t-elle.

30ème édition des Folies Florales à la Plaine-des-Palmistes • ©Réunion La 1ère

"Plante à sous" et "plante du bonheur"

Certaines ont même la réputation d'être de bon augure dans une maison, comme le Portulacaria, ou "plante à sous". "C'est la plante qui ramène de l'argent à la maison. On devrait mettre une de chaque côté de la porte d'entrée", dit Noëlle Gauvin en désignant cette petite plante grasse aux feuilles rigides et arrondies comme de petites pièces de monnaie.

30ème édition des Folies Florales à la Plaine-des-Palmistes • ©Réunion La 1ère

"Et il y a le Crassula, la plainte du bonheur, à mettre dans son jardin ou sur la terrasse, bien exposée au soleil", propose-t-elle aussi.

Peu d'entretien et du soleil

L'horticultrice n'a pas vraiment de secret pour réussir à tenir ces plantes grasses. Au contraire, elles sont connues pour ne demander que peu d'entretien.

"Il faut les planter, et bien les entretenir. Elles ne demandent pas beaucoup de soin, un peu d'engrais pour aider à la pousse, mais ce ne sont pas des plantes exigeantes". Noëlle Gauvin, horticultrice de la Plaine-des-Palmistes

A l'aise en plein soleil et sans entretien particulier, elles font le bonheur des clients qui l'achètent tant pour leur jardin ou espace zen que pour orner les tombes de proches au cimetière, achève Noëlle Gauvin.

Des Neoregelia "tendance"

Fahreen elle, propose des grandes plantes aux longues feuilles colorées. En leur centre sort parfois une fleur. "Ce sont des Neoregelia, c'est la tendance en ce moment !" sourit-elle. "Ce sont des plantes qui ne demandent pas trop d'entretien, grossissent assez vite et sont très colorées", décrit-elle.

30ème édition des Folies Florales à la Plaine-des-Palmistes • ©Réunion La 1ère

Distribution de compost

Après avoir fait leur choix parmi les plantes proposées, les clients ont aussi pu repartir avec leur sac rempli de compost. Depuis quelques années, les "Folies Florales" ont fait de la distribution de cet or noir une tradition. Des 16 tonnes offertes il y a 5 ans, la mairie est passée à 40 tonnes cette année.

Arnaud, de passage à la Plaine-des-Palmistes pour le week-end, n'est pas mécontent de repartir avec ses sacs. "On a la chance de pouvoir trouver du fumier tout frais et gratuit !" se satisfait-il.

30ème édition des Folies Florales à la Plaine-des-Palmistes • ©Réunion La 1ère

Pour David Bénard, le directeur de l'animation locale à la mairie de la Plaine-des-Palmistes et organisateur du marché aux fleurs, il s'agit d'un "cercle vertueux".

"L'or noir des déchets végétaux retourne au jardin pour aider au fleurissement" David Bénard, organisateur du marché aux fleurs

La fleur, autant pour les vivants que pour les morts

Pour lui, cette 30ème édition vient encore célébrer ce lien entre les fleurs, les vivants, et les morts en cette période de la Toussaint. "Au travers de la fleur, c'est une preuve d'amour, de souvenir et de recueillement pour les morts, et à la fois ramener de la gaieté chez soi, dans son jardin, pour les vivants", fait-il valoir.

Jusqu'à dimanche 18 heures, ce sont 3 000 personnes qui sont attendues sur les quatre jours de la manifestation. En tout cas si la pluie ne vient pas s'en mêler.