Plus de 70 000 animaux errants ou divagants à La Réunion : le préfet en fait "une priorité d’Etat"

Le chiffre est vertigineux et la problématique est énorme. Plus de 70 000 animaux errants ou divagants sont recensés à La Réunion. Le préfet, Jérôme Filippini, en fait une priorité d’Etat. Il s’est rendu à la SPA de Sainte-Marie, ce mardi 7 novembre, pour lancer un plan d'action.

LP / ND •

Plus de 70 000 animaux errants ou divagants sont recensés sur la voie publique, à La Réunion. Malgré les moyens déjà engagés pour réguler ces populations d'animaux, la problématique reste majeure dans l’île.

Un plan d’action

"Lutter contre les atteintes aux droits des animaux" est désormais une "priorité d’Etat", assure le préfet de La Réunion. Jérôme Filippini s’est rendu à la SPA de Sainte-Marie, ce mardi 7 novembre, pour saluer le travail des associations et lancer un plan d’action en lien avec la DAF, les communes et les associations.

Les abandons d’animaux

"Laisser ces chiens livrés à eux-mêmes est une forme de maltraitance", assure le préfet de La Réunion. "Quand on adopte un animal, on en est responsable", a-t-il martelé.

Souvent, le phénomène qui se produit c'est qu'on adopte un chien ou un chat, qu'on finit par abandonner, ou alors qu'on laisse faire des petits qui sont abandonnés eux-mêmes. Le préfet de La Réunion

Des moyens et de la sensibilisation

Depuis 2017, des millions d'euros ont été mobilisés à La Réunion, notamment au titre du plan de relance pour aider les collectivités à agir. "Au-delà des moyens, il doit y avoir une mobilisation collective", souligne Jérôme Filippini qui estime qu’il y a aussi "une sensibilisation à faire. Quand on aime les animaux, on les identifie, on les fait pucer et stériliser".

Regardez les interviews de Réunion La 1ère :

Lutte contre l’errance animale : interview du préfet et du président de la SPA

Plus de stérilisation

C’est aussi l’avis de Jean-Luc Mignaut, président de la SPA de Sainte-Marie. "Tous les acteurs locaux doivent travailler sur la nécessité d’accroître la politique de stérilisation à La Réunion, assure-t-il. Tant qu’il n’y aura pas de grand coup d’accélérateur sur la stérilisation, la situation sera catastrophique".

Des risques sanitaires et sécuritaires

Une enquête de 2018 recensait 73 000 chiens dont 40% de chiens divagants, c’est-à-dire qui ont des propriétaires.

Le préfet rappelle que cela "crée des risques sanitaires", ils peuvent "répandre des maladies", et ça crée aussi des "risques pour la sécurité". En octobre 2022, une gramoune a été tuée par un chien. Par ailleurs, de nombreuses attaques ont aussi lieu dans des élevages.