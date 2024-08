Postes supplémentaires, écrans en maternelle, tenue unique en primaire, groupes de besoin au collège : ce qu’il faut retenir de la rentrée scolaire à La Réunion

Les élèves de La Réunion reprennent le chemin de l’école ce lundi 19 août. Une rentrée 2024 faite de nouveautés, mais qui n’a pas vu tous les problèmes résolus. Le créole à l’école se développe, la tenue unique s’étend au primaire, les écrans font leur apparition dans les maternelles, des AESH manquent encore pour permettre la scolarisation de tous les enfants.

217 350 élèves réunionnais font leur rentrée cette semaine. Ce lundi 19 août, les 112 800 élèves du premier degré retrouvent leurs salles de classe. Progressivement viendra le tour des 99 460 élèves du second degré, à savoir des collèges et lycées.

Un service des relations avec les familles voit le jour

Pour le recteur de l’académie de La Réunion, cette rentrée " se prépare sous de très bons auspices ". Malgré une légère baisse du nombre d’élèves, le ministère de l’Education nationale a accepté d’augmenter celui des enseignants, avec 100 personnels de plus, souligne le recteur de l’académie. 55 emplois d’enseignants iront pour le premier degré et 45 pour le second degré.

Le recteur Pierre François Mourier annonce une nouveauté pour cette rentrée : la création d’un service des relations avec les familles, pour répondre aux questions qu’elles se posent en matière de scolarité, de harcèlement, de violences scolaires, au bien-être et à l’épanouissement des enfants. Des thématiques auxquelles le rectorat prête une forte attention dans les établissements.

Le déploiement du créole à l’école se poursuit

Le créole à l’école est une option qui continue de se développer. Elle sera ainsi proposée dans 23 collèges, 12 lycées généraux et technologiques et 5 lycées professionnels. 80% des élèves de l’académie sont créolophones, indique le recteur, qui déplore le manque de professeurs certifiés pour permettre à tous de prendre l’option.

Pour y pallier, Pierre François Mourier annonce la création d’une certification pour les enseignants du second degré afin de leur permettre d’enseigner leur matière en créole.

Ce que je souhaite, c’est que le créole soit ce qu’il est pour cette académie, c’est-à-dire une chance extraordinaire liée à une sorte de bilinguisme natif, qui est quand même très rare dans les académies françaises. Pierre-François Mourier, recteur de l’académie de La Réunion

Le nombre d’AESH augmente, mais reste insuffisant face aux besoins

Cette année, 8 700 enfants accompagnés, dits "élèves à besoins particuliers", pourront être scolarisés. Un nombre qui augmente de 10% par an, insiste le recteur de l’académie de La Réunion, mais qui ne répond pas encore aux besoins. Pierre François Mourier reconnait une prise en charge insuffisante, même si 110 emplois d’AESH supplémentaires ont été créés pour cette rentrée.

Il y a plus de 2 900 AESH à La Réunion, c’est plus de 13% des agents de l’académie », précise le recteur. Il reconnait que des progrès doivent " vraiment " être fait encore, notamment sur l’accompagnement des DYS.

Des écrans interactifs dans les classes de maternelle

Au Port, un nouvel outil pédagogique interactif est déployé en grande section de maternelle cette année. Il s’agit d’un écran pour permettre aux enfants d’apprendre de manière ludique, reste à définir comment. Pour le moment les enseignants ne sont pas formés, le matériel vient d’arriver.

L’idée est de permettre aux enfants de retrouver les mêmes outils qu’ils peuvent avoir à la maison et d’en apprendre les bons usages. Les écrans seront bien sûr utilisés avec parcimonie. C’est en effet l’occasion d’en comprendre les méfaits et à en limiter l’usage.

L’expérimentation de l’uniforme à l’école s’étend au primaire

Après une année d’expérimentation au collège Amiral Bouvet de Saint-Benoît, quatre autres collèges et une école élémentaire s’y essaient. A l’école du Baril à Saint-Philippe, les élèves ont fait leur première rentrée avec la "tenue unique".

Des "groupes de besoin" au collège

En 6ème, encore trop d’élèves ont des lacunes en français et en mathématiques. Si le recteur souligne les bons résultats dans l’académie, il explique que des "groupes de besoin" sont mis en place pour accompagner les enfants qui auraient des difficultés dans ces matières.

Une nouvelle organisation voulue par le ministère de l’Education nationale pour aider les élèves par "niveau", un terme qui n’est pas du goût du recteur qu’il considère comme " une assignation sociale à résidence ".

Au collège Mille Roches à Saint-André, les élèves feront leur rentrée en décalé, c’est-à-dire demain, mardi 20 août, du fait de très longs travaux, toujours inachevés.