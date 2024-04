Près de 8 000 visiteurs attendus au Salon du Mariage à La Réunion ce week-end

Pour préparer le plus beau jour de sa vie, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Cette année pour, le salon du mariage à la Nordev, près d'une centaine de prestataires est à disposition des futurs époux.

Traiteurs, photographes, bijoux et autres détails, les visiteurs du salon du mariage guettent tous les stands. Mais beaucoup sont aussi à la recherche d'un lieu original où célébrer leur mariage, ou même d'une destination pour leur voyage de noces.

Il y a les salles de réceptions. Mais ce qu'on recherche aujourd'hui c'est de se marier en plein air. On a des offres idylliques ou vintage, et on a même des weeding-planeurs des Seychelles et de Maurice. Ça répond vraiment aux demandes des futurs mariés.