Région : les membres du Conseil Consultatif Citoyen connus

48 titulaires et 48 suppléants sélectionnés

Reportage de Sufati Toumbou-Dany et Jean-Claude Toihir

Création du Conseil Consultatif Citoyens Reportage - Réunion La 1ère

Suite aux manifestations des gilets jaunes en fin d’année dernière, de nombreux réunionnais avaient demandé plus de clarté sur les décisions prises par nos politiques. Pour répondre à cela, le Conseil Régional avait décidé de lancer la création du Conseil Consultatif Citoyen. Ce conseil sera une instance participative qui pourra être consulté par la Région sur différents sujets.Ce mardi, après un appel à candidature qui s'est déroulé du 18 avril au 19 mai dernier, le tirage au sort a eu lieu en présence de Vincent Martin, huissier de Justice. Peu de personne était présente pour ce moment solennel à la pyramide inversée. Aucunes traces d’élus ou encore de gilets jaunes. L'opération se voulait la plus neutre possible.De nombreux réunionnais ont répondu à l’appel à candidature, lancé par le Président de Région il y a quelques mois. Après l’inscription en ligne ou dans les différentes antennes de l’organisme sur notre île, le nom de tous les candidats ont étaient réparti dans 24 boites, représentant chacune les communes de la Réunion. Aussi, une distinction a été faite au sein de ces cartons entre les hommes et les femmes et les plus ou moins de 35 ans.Après tirage au sort, les noms des 48 membres titulaires ainsi que les 48 membres suppléants du Conseil Consultatif Citoyen étaient révélés, le tout en respectant la parité homme femme.Ces derniers seront contactés par les services de la Région et devront présenter certaines pièces justificatives, comme un casier judiciaire vierge pour pouvoir faire partie du CCC. Le Conseil Consultatif Citoyen devrait, lui, se réunir pour la première fois dans le courant du mois de juin.