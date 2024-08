Rentrée scolaire 2024 à La Réunion: 217 350 élèves reprennent à partir de ce lundi 19 août le chemin de l’école

217 350 élèves font leur rentrée à partir de ce lundi 19 août 2024 dans les écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat de La Réunion

217 350 élèves font leur rentrée à partir du lundi 19 août 2024 dans les écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat de La Réunion. Les effectifs sont en baisse de 770 élèves par rapport à la rentrée 2023 (soit -0,4%). 100 postes d'enseignants supplémentaires pour cette année scolaire 2024-2025.

Suivez en direct "Gran Matin": invité exceptionnel Pierre-François Mourier, le recteur de l'Académie de La Réunon. Cliquez sur ce lien.

Dans le premier degré, la baisse des effectifs, amorcée depuis 2008, se poursuit au même rythme que l’année précédente (–440 élèves par rapport à 2023 soit –0,4 %). En maternelle Les écoles maternelles scolarisent les générations nées entre 2019 et 2022 marquées par un pic en 2021. Les classes préélémentaires devraient néanmoins accueillir 90 élèves de plus (soit +0,2 % par rapport à 2023, après –0,1 % en 2022). En élémentaire, les classes élémentaires compteraient 560 élèves de moins qu’en 2023 (soit –0,8 %). C’est le niveau CP (génération 2018) qui est le plus concerné par la baisse d’effectifs en 2024 avec –550 élèves (–4,2 %). Les élèves des classes de CE2, nés pour la plupart en 2016, devraient être eux aussi moins nombreux qu’en 2023 (–260, –2,0 %). Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS école) devraient accueillir 1 430 élèves, soit 30 de plus qu’en 2023.

Les effectifs diminuent

Dans le second degré, en collège (y compris SEGPA et ULIS) L’académie compterait 190 collégiens de moins qu’en 2023 (soit –0,3 %, après –1 % en 2022). Au lycée d’enseignement général et technologique (LEGT), les effectifs diminueraient de 300 élèves (soit –1,2 % après –0,5 % à la rentrée 2023). Au lycée professionnel, les effectifs augmenteraient légèrement (+84 inscrits, +0,5 %, après +1,7 % en 2023 et –0,8 % en 2022). Dans les sections postbaccalauréat de lycée: en sections de technicien supérieur (STS), classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), le nombre d’étudiants augmenterait de 80 (+1,5 % après +2,5 % en 2023 et –3,5 % en 2022).

Malgré cette baisse des effectifs dans le premier degré, deux nouvelles écoles maternelles ouvrent leurs portes, l'une à Saint-Benoît et l'autre à Saint-Louis.

Les nouveautés de cette rentrée

° Généralisation des cours d’empathie à l’école.

° Expérimentation d’une tenue vestimentaire commune et d’une pause numérique au collège pour améliorer le climat scolaire. Anticipée dans l’académie au collège Amiral Bouvet (Saint-Benoît) depuis la reprise des classes du mois de janvier dernier, l’expérimentation d’une tenue commune concernera plusieurs écoles et établissements scolaires à la rentrée 2024 (• École Le Baril à Saint-Philippe. • Collège Elie Wiesel du Chaudron à SaintDenis. • Collège La Chatoire au Tampon. • Collège de Trois Bassins • Collège Leconte de Lisle à Saint-Louis). Cette expérimentation, menée en partenariat avec les collectivités locales et les communautés scolaires volontaires, a pour objectif de renforcer la cohésion entre élèves et le climat scolaire. Des comités sont instaurés au niveau de l’administration centrale pour piloter et suivre l’expérimentation de la tenue commune.

° Une pause numérique au collège pour améliorer le climat scolaire: pour l’académie, le collège Roquefeuil (SaintPaul) et le collège Pointe des Châteaux (Saint-Leu) se sont engagés dans cette expérimentation.

° Des expérimentations en petite section. L’Assurance Maladie déploie depuis 2021 en collaboration avec l’Éducation nationale et les représentants des orthophonistes, des orthoptistes et des masseurskinésithérapeutes des actions de prévention des troubles du langage, visuels et du rachis en milieu scolaire. Seize académies déploient déjà ces actions et cette année scolaire. Il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique en raison de l’impact de ces troubles sur le développement de l’enfant, sur ses apprentissages scolaires, sur sa santé. Ce sont quelques classes de Petite Section qui seront concernées.

° Recrutement de deux conseillers techniques « Relations avec les familles » aux côtés de la référente départementale harcèlement.

° Formations liées à la mise en place obligatoire du programme pHARe de lutte contre le harcèlement scolaire dans les établissements. Plus de 90 % des écoles et établissements de l’académie ont pris connaissance de la charte. La labellisation de niveau 1 est désormais obligatoire et repose sur 4 critères : la constitution de l’équipe ressource, la participation à la journée « Non au Harcèlement », l’information aux parents, la constitution d’une équipe d’élèves ambassadeurs en collège et lycée. En 2023-2024, la formation pHARe a concerné les équipes ressource des lycées, les coordonnateurs des circonscriptions et des collèges, les équipes ressource des collèges, les personnels d’encadrement et directeurs d’école. En 2024-2025, la formation concernera les équipes ressources des lycées, soit 250 personnes et les 44 coordonnateurs des lycées.