A Rome, le pape a reçu et béni des élèves de l’école Sainte-Geneviève de Saint-André.

Durant seize jours, des élèves de l’école Sainte-Geneviève à Saint-André sont partis en voyage en Italie. Durant leur périple, ils ont eu « la chance » et « l’honneur » d’être reçus par le Pape François qui les a bénis.

LP / Marie-Ange Frassati •

Hélèna, 11 ans, n’en revient toujours pas. "Rencontrer le pape, c’était bizarre, très émouvant, raconte la jeune fille de 11 ans. Je voyais le Pape le mercredi à la télé. Le pape nous a bénis, la maîtresse a même pleuré".

Comme ses autres camarades, Hélèna trouve difficilement les mots pour raconter "ce super voyage". "J’ai aimé Rome, Florence et surtout le Vatican", ajoute-t-elle.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le Colisée, la basilique Saint-Pierre, Pompéi…

Du 22 mai au 6 juin dernier, 61 élèves de CM2 de l’école Sainte-Geneviève de Cluny de Saint-André sont partis en voyage en Italie, avec leurs professeurs, sur les trâce de la mythologie romaine. Seize jours de périple au travers tout le pays. Du Nord au Sud, les enfants ont pris l’avion, le train, le bus pour visiter les plus beaux monuments italiens de quatre villes.

"Ce voyage était époustouflant, on a vu des monuments de la mythologie grecque, je me souviendrai du Colisée, s’exclame Sandjeevee. C’est le plus grand des bâtiments". "ls l’ont construit à la main, sans rien sans aucune technologie, s’émerveille Sandjeevee. On a aussi vu le Panthéon, et on a pris le bateau pour voir l’île de Capri. Je suis super content du voyage". Les élèves ont aussi découvert la Basilique Saint-Pierre ou encore la ville de Pompéi.

Bénis par le Pape

Pour le jeune garçon, voir le Pape était aussi "une grande chance". "C’est un homme de paix, et ce n’est pas commun qu’il nous invite, ajoute une autre élève de CM2. Ce n'est pas quelqu'un qu'on verra plusieurs fois dans notre vie".

Une semaine avant leur départ pour l’Italie, les élèves des trois classes de CM2 avaient reçu la visite de l’Evêque de La Réunion. Monseigneur Gilbert Aubry était venu leur expliquer le protocole à respecter lors de leur rencontre avec le Pape François.

Un voyage pédagogique et spirituel

Pour Fadaila Garjah, enseignante en classe de CM2, "ce voyage a été touristique, pédagogique et spirituel". "Le Pape François a béni les enfants, cette rencontre les a ému, raconte l’enseignante. La semaine d’avant, il avait été hospitalisé et puis le 31 mai nous avons assisté à une audience, il était en chaise roulante".

Pour réaliser ce voyage, les élèves ont multiplié les actions durant l’année afin de récolter de l’argent. Près de 35 000 euros ont ainsi été recueillis pour leur permettre de réaliser ce voyage qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.