Des ateliers organisés au parc Lacausssade de Saint-André pour la journée mondiale de l'art ce samedi 15 avril

Ce samedi 15 avril est la journée mondiale de l’art. Des activités ludiques sont proposées aux marmailles et aux plus grands au parc Lacaussade de Saint-André depuis hier. Au programme : peinture, sculpture, art floral ou encore musique, de quoi laisser parler sa fibre artistique.

Hermione Razafinarivo / FB •

La ville de Saint-André célèbre la journée mondiale de l’art depuis hier, vendredi 14 avril. Des ateliers sont proposés par l’association Artist’Fusion Fonker au parc Lacaussade tout au long de la journée. L’occasion pour petits et grands de laisser parler leur imagination.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

La journée mondiale de l’art célébrée au parc Lacaussade à Saint-André, pour le plus grand bonheur des marmailles et des plus grands

Les marmailles s’expriment

Expositions temporaires, réalisation de fresques, dessin, art pictural, sculpture, tressage, art floral, culture ou encore musique : des ateliers gratuits et pour tous les goûts. Un gobelet, un pinceau et une palette de couleurs, la peinture est l’une des activités préférées des enfants. A travers leurs dessins ou représentations, on peut deviner leurs pensées. Ces montagnes sombres révèlent les préférences de Louhla : "Le tableau s’appellera "Le ciel bleu et la pluie qui tombe" parce que la pluie c’est ce que j’aime le plus ", raconte la petite fille. "On est en train de faire des poissons ou des paysages", ajoute son camarade.

Transmission

Ces journées dédiées à l’art permettent aussi aux membres de l’association de transmettre leur passion. Parfois la passerelle entre l’art et l’artisanat est très étroite. Georges Narayanin, salarié de l’association Adica "montre comment manier le marteau". "L’artisanal a toujours une fonction, la création artistique n’existe que par elle-même : des tableaux, des sculptures, des poèmes par exemple", ajoute Frédéric Raberin, commissaire d’art du festival.

Les enfants s’amusent, mais les plus grands aussi. Fabrice Armoet est sculpteur plasticien. Sur son stand il propose un voyage dans un monde imaginaire, peuplé de dragons ou de trolls. "Mi utiliz une ossature en aluminium et en revêtement mi met une pâte d’argile auto-durcissant dessus et au fur et à mesure i forme l’œuvre. On peut faire des petits personnages avec la pâte polymère, il faut passer au four et après ça donne ce genre de créations", explique l’artiste.

L'événement s'achève ce samedi 15 avril à 17h00.