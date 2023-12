Saint-Benoît : des violences urbaines la nuit dernière dans le quartier de Bras-Fusil

Ce samedi 23 décembre, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, condamne les violences urbaines qui ont eu lieu la nuit dernière sur sa commune. Des heurts ont éclaté entre jeunes et gendarmes dans le quartier de Bras Fusil.

LP •

Une nuit de violences urbaines à Saint-Benoît. Ce samedi 23 décembre, le maire de la commune, Patrice Selly, condamne "avec la plus grande sévérité ces agissements ignobles et irresponsables".

Des heurts

La nuit dernière, des heurts ont éclaté entre une quarantaine de jeunes et des gendarmes, dans le quartier de Bras-Fusil. "Nos symboles républicains ont sciemment été attaqués", assure Patrice Selly. Face à des tirs de mortiers, les forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes et de LBD.

Un appel au calme

Dans un communiqué, le maire de Saint-Benoît lance "un appel au calme en cette période » et « invite les parents de ses jeunes à agir en responsabilité" pour que le quartier "retrouve sa sérénité".

Une future brigade

Patrice Selly dit attendre avec impatience "la mise en place de la future brigade de gendarmerie mobile" sur le territoire bénédictin, début de l’année 2024.

Sanctionner les parents

Par ailleurs, Patrice Selly en appelle une nouvelle fois à la "création d’une instance regroupant l’Etat, les bailleurs sociaux, la Caisse d’allocations familiales et la Ville de Saint-Benoît pour sanctionner les éventuels abus et fraudes aux aides sociales et le non-respect des devoirs parentaux".