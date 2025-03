Une rentrée scolaire perturbée à Saint-Benoît, plus de deux semaines après le cyclone Garance

Après deux semaines de vacances et le passage du cyclone Garance le 28 février, la rentrée scolaire a eu lieu ce lundi 17 mars à La Réunion. Dans l’Est, à Saint-Benoît, commune particulièrement touchée par le cyclone, huit écoles et un collège ne peuvent toujours pas ouvrir. Reportage.

Claudette Vaitilingom / LP •

"C’est compliqué, surtout que mon garçon pleure beaucoup, il n’a plus de maison", raconte ce père de famille venu déposé son fils ce matin à l’école André Hoareau, à Saint-Benoît. Ce lundi 17 mars, la rentrée scolaire a eu lieu dans presque toutes les écoles de La Réunion.

Mon fils est un peu traumatisé de ce qui lui est arrivé, il n’a plus sa mamie, il a vu le toit s’effondrer sur elle. Nous n'avons plus de maison. Nous sommes hébergés chez ma belle-famille. Un père de famille de Saint-Benoît

Des écoles ouvertes partiellement

Comme d’autres parents d’élèves, ce papa devra récupérer son fils à 13h, à l’école André Hoareau qui accueille habituellement 180 élèves répartis sur neuf classes.

"Les cours ont lieu le matin, mais pas l’après-midi, explique Delphine Gianora, inspectrice de Saint-Benoît. Notre priorité est de permettre aux enfants de reprendre l’école. C’est important, ça les rassure de rencontrer l’enseignant, de mettre le cartable sur le dos, faire des gestes ordinaires pour reprendre le chemin de l’école".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

A Saint-Benoît, une partie des élèves font une rentrée en « mode hybride ».

Huit écoles et le collège fermés

A Saint-Benoît, quatre écoles comme celle-ci n’ouvriront que partiellement, sans cantine et en accueil par demi-journées. Huit écoles et le collège restent fermés plus de deux semaines après le passage du cyclone Garance le 28 février. Fortement endommagées, trois d’entre elles restent fermées : l’école primaire Alexis de Villeneuve à Abondance-les-Hauts, l’école primaire Reine Pitou à Abondance et l’école primaire Raphaël Elie à Sainte-Anne.

Le collège Hubert Delisle est lui aussi resté fermé ce matin. Dans cet établissement, "les personnels rentrent ce lundi mais les élèves viendront progressivement à partir de mardi, les 3ème en priorité pour le brevet", explique le Département. Les autres élèves reprendront les cours en fonction de l'avancée des travaux.

Encore des travaux à réaliser

La commune de Saint-Benoît a été particulièrement touchée par le cyclone Garance. Ce matin, le maire, Patrice Selly assure que "17 écoles ont pu rouvrir ce matin, dans des conditions qui ne sont pas normales". "A l’école Emilie Moreau, à la rivière des Roches, il y a encore des travaux de sécurisation à réaliser, explique le maire. Des grillages ont été arrachés, des câbles téléphoniques traînent. Il faudra encore quelques jours pour que la situation s’améliore".

Une rentrée scolaire perturbée à Saint-Benoît plus de deux semaines après le cyclone Garance. • ©Claudette Vaitilingom

La continuité pédagogique à distance

La mairie met à disposition des locaux pour accueillir les élèves dans des maisons de quartier où la classe peut être dispensée. Pour les écoles fermées ou ouvertes partiellement, un plan de continuité pédagogique est mis en place. La municipalité de Saint-Benoît se mobilise avec le rectorat pour assurer une continuité pédagogique qui permette aux marmailles de suivre les cours en présentiel ou en distanciel. Ce plan de continuité passe par l’utilisation de l’environnement numérique de travail (ENT One), point d'appui essentiel pour la transmission des informations et travaux demandés aux élèves.

Des cours sur papier faute de connexion internet

Mais parfois cela n’est pas possible. A Saint-Benoît, la directrice de l’école Emilie Moreau devait accueillir 152 élèves, mais les conditions ne le permettent pas.

"Nous avons mis en place la continuité pédagogique, les enseignants ont préparé du travail pour les enfants, explique la directrice, Laëtitia Rococo. Les parents ont récupéré des pochettes de travail avec des exercices que les enfants auront à faire durant deux jours en attendant la réouverture très prochaine de l’école".

Nous avons opté pour le papier car des familles n’ont pas d’électricité, pas de réseau de communication, donc nous avons privilégié le travail papier, les photocopies, des manuels scolaires et des cahiers. Laëtitia Rococo, directrice de l’école Emilie Moreau

Une école ouverte partiellement à Saint-Benoît plus de deux semaines après le cyclone Garance. • ©Claudette Vaitilingom

Des moments d’écoute dans les écoles

En ce jour de rentrée, des moments d’écoute étaient aussi prévus dans les écoles ce matin.

"Les élèves pourront exprimer ce qu’ils ont ressenti au moment du cyclone, ça a été un moment de traumatisme pour les élèves, leurs parents et les enseignants", soulignait ce matin le recteur de l’Académie de La Réunion, Rostane Mehdi, invité de Réunion La 1ère.

Ce moment permettra de libérer un certain nombre d’angoisses et de repérer les élèves qui ont besoin de plus d’attention. Rostane Mehdi, recteur de l’Académie de La Réunion

Le recteur s’est rendu ce matin à l’école de la Grande Fontaine, à Saint-Paul. Dans cette école où l’eau est montée de plusieurs dizaines de centimètres, une coulée de boue a emporté tout ou presque. Un élan de solidarité lui a permis de rouvrir ce matin.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :