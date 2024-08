Ce dimanche 11 août 2024, un tournoi de football intergénérationnel est organisé au stade de la Redoute, à Saint-Denis, pour fêter le 10ème anniversaire de l'association UNIR Océan Indien. C'est notamment l'occasion de célébrer le vivre-ensemble réunionnais, assure Mohammad Bhagatte. Des joueurs sont venus des quatre coins de l'île.

Annaëlle Dorressamy / Jaël Galichet / Florence Bouchou •

Solidarité et inclusion sociale sont les valeurs transmises par l'association UNIR Océan Indien qui fête ses 10 ans cette année.

Pour cet anniversaire, l'association a organisé aujourd'hui la 9ème édition du "tournoi du vivre ensemble". Un grand tournoi de foot intergénérationnel qui a eu lieu ce dimanche matin au stade de la Redoute à Saint-Denis.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Saint-Denis : un tournoi de football intergénérationnel pour célébrer le vivre-ensemble réunionnais

Des joueurs de football venus de toute l'île

Des joueurs venus des quatre coins de l'île ont répondu présent. Cette manifestation sportive vise à promouvoir les actions de l'association.



Au programme, du sport pour tous, des grillades et une tombola avec un vol en hélicoptère et un vol en parapente à gagner.

On a plus de 400 joueurs, on a une équipe de la gendarmerie nationale, une équipe de l'aéroport, une autre de l'administration pénitentiaire. On a des jeunes des quartiers. Mohammad Bhagatte, directeur général de l'association UNIR Océan Indien

Des actions en faveur du vivre-ensemble péi

UNIR Océan Indien existe depuis 2014. L'association organise régulièrement des actions de solidarité en faveur du vivre-ensemble.

Je suis de la génération des années 1980. On sortait souvent jouer dans la rue. Là où il y avait un ballon, on s'amusait. Qu'importe, kaf, chinois, zarab, malbar. On n'était pas encore à l'époque des jeux vidéo. A travers ce tournoi de football, on veut rassembler tout le monde. Mohammad Bhagatte, directeur général de l'association UNIR Océan Indien

Saint-Denis : un tournoi de football intergénérationnel pour célébrer le vivre-ensemble réunionnais • ©Réunion La 1ère

Des actions pour les plus démunis

"On accompagne au mieux les victimes de violences intrafamiliales. On a aussi un volet administratif. On est aussi là pour aider ceux qui ont du mal à effecteur des démarches administratives. On est des médiateurs", souligne Mohammad Bhagatte.

On distribue souvent des colis alimentaires. Sur l'année 2023, nous avons distribué plus de 50 tonnes de denrées alimentaires. Plus de 5 000 familles réunionnaises en ont profité. Chaque lundi et jeudi, les familles en difficulté pour joindre les deux bouts, viennent dans nos locaux de notre association. Mohammad Bhagatte, directeur général de l'association UNIR Océan Indien

Tout au long de l'année, l'association UNIR OI accueille le public au sein de ses locaux situés au 86 rue Jules Auber, à Saint-Denis.