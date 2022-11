Saint-Denis : une marche contre les violences sexistes et sexuelles à La Réunion

Une centaine de personnes ont participé à la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée à Saint-Denis ce dimanche 27 novembre. Les manifestants ont voulu dénoncer le manque d’action de l’Etat et les politiques gouvernementales inadaptées à l’enjeu.

Rendez-vous était donné au Jardin de l’Etat à 13h pour défiler jusqu’au Barachois et faire entendre la voix des victimes. Organisée à Paris le samedi 19 novembre, la marche l’a été à La Réunion ce dimanche 27 novembre à Saint-Denis par le collectif Nous Toutes 974.

Les manifestants veulent dénoncer le " fonctionnement défaillant des institutions, notamment de la justice et de la police ", et " porter la voix des 700 femmes assassinées sous la présidence d’Emmanuel Macron, et de toutes celles qui l’ont été sous les gouvernements précédents ".

Des chiffres sans appel

Au niveau national, près de 225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Un tiers des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail, 80% des femmes handicapées sont victimes de violences ou encore 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe.

80% des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite, 65% des victimes de féminicides avaient saisi les forces de l’ordre ou la justice et 2 victimes sur 3 font état d’une mauvaise prise en charge lorsqu’elles veulent porter plainte.

Mobilisation à La Réunion

La Réunion est le 3ème département français en termes de violences intrafamiliales. En 2021, 4 Réunionnaises ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Parmi les 124 victimes de féminicides cette année, 3 sont Réunionnaises. 7 plaintes sont déposées chaque jour dans des brigades de gendarmerie et des commissariats de l’île.

La mobilisation de ce dimanche vise à alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics, à exiger davantage de réactions. NousToutes974 veut ainsi " dire Stop à l’impunité des agresseurs " et réclame que " les victimes soient réellement protégées ".

Des politiques publiques insuffisantes face à l’enjeu

Les violences sexistes et sexuelles concernent les femmes, ainsi que les enfants, les familles ou encore les personnes LGBTQIA+. Le Collectif #NousToutes estime que si une prise de conscience collective a eu lieu, elle n’est pas suffisante.

" Le président de la République et ses gouvernements sont en décalage avec les attentes de la société sur ces questions et ne mène pas de politiques publiques adaptées à l’enjeu ", estime-t-il.

Les moyens alloués sont loin d’être suffisant pour le collectif. " Les associations estiment qu’il faudrait un budget de 2 milliards d’euros par an pour être efficaces, cela représente 0,1% du PIB de la France ", indique NousToutes974.