Accompagnement de fin de vie et soins palliatifs : le seul service de La Réunion s’agrandit à la clinique Sainte-Clotilde

Ce jeudi 16 novembre, 12 patients sont pris en charge dans le service de soins palliatifs de la Clinique de Sainte-Clotilde. La capacité d’accueil de l’établissement médical a doublé. Reportage au sein du service qui accompagne les personnes en fin de vie.

Annaëlle Dorressamy / Géraldine Blandin / Nakia Dany •

L’Unité de Soins Palliatifs (USP) de la Clinique de Sainte-Clotilde s’agrandit. Ce jeudi 16 novembre, 12 patients sont pris en charge.

Réunion La 1ère a rencontré l’un des patients, Joseph, 81 ans, hospitalisé dans le centre de soins palliatifs depuis un mois et demi.

Le bien-être mis en avant

Joseph est atteint d’un cancer. Artiste dans l’âme, il a ramené avec lui sa maquette de l’église de Cilaos, sa commune d’origine. Accompagné d’une vingtaine de professionnels pluridisciplinaires, il peut s'adonner pleinement à la confection de son art, tout en bénéficiant de services de soins.

“On n’est plus dans une médecine d’organes. On ne parle presque plus de la maladie. On parle surtout de la façon d’être et de la façon de vivre”, insiste le Dr Olivier Collard, chef de Service du Centre de Soins Palliatifs de la Clinique de Sainte-Clotilde.

On va s’attacher au soulagement, à la bienfaisance, à la bientraitance. On essaie d’avoir une espèce de trousse à outils qui va s’adapter au cas par cas. Dr Olivier Collard

Le seul service de l’île rénové

Depuis 16 ans, la Clinique de Sainte-Clotilde est la seule unité de l’île à proposer cette prise en charge.

A la suite de travaux de surélévation du bâtiment G, le service compte 12 chambres au lieu de six précédemment.

Pour rappel, l’USP est constituée de lits dédiés à la pratique des soins palliatifs et à l’accompagnement de fin de vie. Elle est consacrée aux situations les plus complexes.

Une fin de vie digne

Les patients concernés sont ceux atteints d’une maladie évolutive non guérissable. Bon nombre d’associations et bénévoles interviennent, tels que l’ASP Présence Nord qui apporte aux malades de l’écoute et de la chaleur humaine.

Il y a des cas de décès, mais plus de la moitié des patients soignés rejoignent leur domicile ou d’autres structures de soins en aval des Soins Palliatifs. La sortie est préparée et organisée avec les proches, les soignants de ville et les structures de soins à domicile ou institutionnels.