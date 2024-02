Cyclone Belal : six entreprises réunionnaises reçoivent un chèque de 2000 euros

Six entreprises Réunionnaises, en difficulté après le passage du cyclone Belal, ont bénéficié de l’aide du CPSTI, le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants. Il s’agit d’un fonds de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, d’un montant de 2000 euros.

De nombreuses entreprises ont souffert du passage du cyclone Belal à La Réunion. Six d’entre elles ont reçu ce mardi une aide de 2000 euros par le CPSTI, le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants. Il s'agit d'un fonds de la Caisse Générale de Sécurité Sociale.

Six chefs d'entreprise réunionnais ont reçu un chèque d'indemnisation de la CGSS après les intempéries.

"Une bouffée d’oxygène"

Dégâts des eaux, marchandises invendables, capital économique au plus bas... Les dégâts causés par le cyclone Belal sont conséquents chez les chefs d’entreprise. Paola Baptiste, manager d’équipe dans l’Est, ne connaissait pas ce fonds d’aide. Ce chèque de 2000 euros est "une bouffée d’oxygène" pour la jeune femme : "On a eu des dégâts dans notre établissement à Saint-André, des infiltrations, nos marchandises sont abîmées et invendables maintenant". Cet argent lui servira à racheter de nouveaux produits.

Cette aide de la CGSS est la bienvenue aussi pour Sabine Leste. La restauratrice a perdu toutes ses marchandises, "le passage du cyclone a été dur", déclare-t-elle. Avec ce chèque, Sabine Leste va s’acheter un groupe électrogène car "se retrouver sans eau, sans électricité est très compliqué. Ça va m’aider à mieux travailler la prochaine fois", poursuit-elle. Guy Domitien confirme : "'Être artisan lé pas si simple. On a des salariés, des charges à payer", souffle l'artisan-peintre.

Cédric Daly, lui, est co-gérant d’une société spécialisée en produits péi : rhum arrangé, bocaux de piment écrasé ou encore confitures. "Nos chambres froides étaient en panne, tous les produits sont abîmés, la société était fermée pendant quelques jours, ce qui engendre une perte de chiffre d’affaires, raconte le chef d’entreprise. On travaille avec des matières premières locales, les prix ont augmenté donc l’après Belal va peut-être faire plus mal", regrette Cédric Daly.

Remise de chèques à des chefs d'entreprise impactés par le cyclone Belal • ©Réunion La 1ère

Une aide pour les travailleurs indépendants

L’argent est versé par le CPSTI, le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants, l’ancien RSI. Il s’agit d’une aide pour les travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés.

"A la CGSS, un fonds est dédié aux catastrophes naturelles, il s’agit du FCI, le Fonds Catastrophes Intempéries, il permet de fournir de manière urgente des aides", explique Dominique Maillot, présidente régionale du CPSTI.

Ces travailleurs indépendants peuvent aussi être éligibles à d’autres aides."Ils peuvent faire une demande d’AFE, l’Aide Financière Exceptionnelle. Ceux qui rencontrent des difficultés à payer les cotisations à l’URSSAF, eux, peuvent prétendre à l’ACED, l’Aide aux Cotisants en Difficulté", conclue Dominique Maillot.

Sur la centaine de demandes d’aide d’urgence réceptionnées après Belal, une soixantaine sont déjà traitées.