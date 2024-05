Des milliers de catholiques rassemblés sur l’esplanade du Chaudron pour la traditionnelle messe de la Pentecôte

Ce lundi 20 mai, des milliers de fidèles catholiques fêtent la Pentecôte sur l’esplanade de l’église du Chaudron, à Saint-Denis. La messe est célébrée par l’évêque, Monseigneur Pascal Chane-Teng à 14h30.

La traditionnelle messe de la Pentecôte réunit des milliers de fidèles catholiques, ce lundi 20 mai, sur l’esplanade de l’église du Chaudron à Saint-Denis. La messe est célébrée par l’évêque Monseigneur Pascal Chane-Teng à partir de 14h30. Les premiers fidèles sont arrivés très tôt ce matin.

Des milliers de fidèles catholiques sont prêts pour la messe de la Pentecôte à l’église du Chaudron

De bonne heure et équipés

Les chants religieux résonnent ce lundi matin devant l’église du Chaudron. Marie-Ange est venue en famille. "Nou lé loin donc nou vient bonèr, nou lé de Saint- Gilles les Hauts", raconte cette fidèle. "On est tous là pour recevoir l’Esprit Saint, on est arrivés à 7h30, c’était plus ou moins plein déjà. Il faut venir tôt, l’année prochaine on viendra à 6h !", ajoute Christian. Les milliers de catholiques présents, sont tous équipés de chaises pliantes, de parasols, et de petits encas. Sabine, elle, a un parasol collé à la tête "pour ne pas le tenir et pouvoir louer le Seigneur avec les mains".

Une longue préparation

"Pour la messe de la Pentecôte, on se prépare pendant une année, avec des réunions et des prières régulières", explique Nicole D'Eurveilher, membre de l'équipe diocésaine de Renouveau de La Réunion.

Les équipes sont sur le qui-vive depuis l’aube. "On est là depuis 5h du matin pour les derniers préparatifs, le podium, l’autel", affirme Nicole D'Eurveilher. Chants et prières rythment la matinée, avant l’Eucharistie, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng à 14h30.

"Une effusion de l’Esprit-Saint"

La Pentecôte correspond, dans la Bible, à la descente de l’Esprit Saint sur terre, cinquante jours après Pâques. La Pentecôte survient après la crucifixion de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. "La Pentecôte c’est vraiment une effusion de l’Esprit-Saint, qui descend sur les apôtres", déclare le père Henry.

La grâce de la Pentecôte c’est cet esprit qui nous fait devenir des hommes et femmes vivants et capables de témoigner la réalité de l’Evangile. C’est un jour important, nous faisons mémoire de Marie, mère de l’Eglise. Le père Henry

Journée de solidarité

Ce lundi de Pentecôte, jour férié, est aussi la journée nationale de solidarité. Elle est destinée à financer la prise en charge des personnes âgées et handicapées.

Créée après la canicule de 2003, dans l'Hexagone, qui a fait quelque 15 000 morts, surtout parmi les personnes âgées, le principe de cette journée est de faire travailler les actifs une journée de plus par an, sans qu'ils soient rémunérés.