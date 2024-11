Fanm Dobout, une journée dédiée au bien-être et à la dignité des femmes

À l'occasion de la journée Fanm Dobout, la ville de Saint-Denis propose ce samedi 23 novembre diverses activités pour promouvoir le bien-être des femmes, ou les aider à s'extraire d'une situation de violences conjugales.

La sixième édition de la journée Fanm Dobout se tient ce samedi 23 novembre au complexe de Champ Fleuri. Au menu, divers ateliers et activités pour sensibiliser à la question des violences faites aux femmes, en écho à la journée mondiale de lutte contre ce fléau qui se tiendra le 25 novembre.



"C'est une journée qui vise à promouvoir la santé et la dignité de la femme" explique Nora Couderc-Gaze, directrice de la Santé publique de la commune.

"Proposer des outils et des solutions"

"On propose un cadre de prévention, pour sensibiliser aux violences, et aider aussi les victimes en leur proposant des outils, des solutions au quotidien pour devenir actrices de leur bien-être. C'est aussi une Journée familiale, ça concerne aussi les hommes et les enfants.", souligne la cadre de la commune.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Fanm dobout : des ateliers pour le bien-être et la résilience des femmes • ©Réunion la 1ère



À disposition du public, des consultations gratuites avec des professionnels du droit ou de la psychologie, des cafés débats, des concerts, mais aussi des jeux ou des ateliers de bien-être ou de gestion du stress.

Le chant pour gérer ses émotions

À l'image de cet atelier de musicothérapie, animé par Gwendoline Absalon. Autour d'elle, des hommes et des femmes tentent de faire résonner ensemble une même note.



"La musicothérapie permet de libérer les émotions et la parole par la musique, les vibrations de la voix pour retrouver de l'estime, de la confiance en soi" explique Nora Couderc-Gaze.

"Chanter en groupe permet une cohésion et un alignement dans le corps, car le corps à une mémoire que la musique peut éveiller. Cela permet aux gens d'évacuer ou de gérer leur stress, la colère, la frustration", précise Gwendoline Absalon.



"Je me sens plus sereine, apaisée", apprécie après coup Harmonie, une des participantes. "Je me suis fait un cadeau à moi-même."

Initiation à la self-défense

Séance d'initiation à la self-défense, au complexe de Champ-Fleuri. • ©Daniel Fontaine

Autre activité proposée : de l'initiation à la self-défense. Des techniques simples et efficaces pour se sortir d'une situation de violence physique. "C'est surtout basé sur le déséquilibre, l'esquive, mais aussi la préparation mentale pour ne pas se retrouver dans cette situation où l'on est saisi et on ne fait rien", explique Enrico Pontiac, instructeur de Taï-Do.



L'événement se poursuit jusqu'à 18h30 ce soir avec, comme marraine cette année, l'humoriste Lysiane.