L'éducation physique et sportive menacée dans les collèges de La Réunion, suite à la suppression des dotations complémentaires du Département

Le Département de La Réunion supprime les dotations complémentaires 2025, qui servent au transport des élèves pour les activités physiques et sportives. Le syndicat SNEP FSU s'indigne et craint de voir les cours d'EPS menacés. La collectivité assure, de son côté, que les dotations globales ont été maintenues.

Au collège Jean Lafosse à Saint-Louis, les professeurs sont inquiets. Faute d'équipements sportifs, les élèves sont privés de sport en extérieur.

Il existe des inégalités entre les 78 collèges publics de La Réunion au sujet des équipements sportifs. La suppression des dotations complémentaires du Département pour l’année 2025 va accroître ces disparités, s’inquiète Benoît Caquelard. "Nous sommes très inquiets, on veut des réponses claires et un rétablissement de cette dotation, elle est indispensable", s'indigne le secrétaire départemental SNEP FSU.

"Ce sont des dizaines de bus en moins pour assurer les cours d'EPS", lance Benoît Caquelard, secrétaire départemental SNEP FSU.

On a interpellé le recteur pour qu'il se rapproche du conseil Départemental. [...] On veut expliquer pourquoi ces moyens sont indispensables, c'est de l'obligation institutionnelle, on ne peut pas s'en passer !

Le collège Jean Lafosse à Saint-Louis est situé au milieu des champs de canne. L'établissement possède peu d'équipements sportifs, les professeurs d'EPS redoublent d'imagination et utilisent le préau pour faire du tennis de table, par exemple.

"Lorsqu'il pleut, cet espace est glissant, les tables sont mouillées. Quand il ne pleut pas, on a quand même des poteaux en plein milieu et des barres de fer, ce qui n'est pas sécuritaire pour les élèves", raconte Coralie Colombet, professeur d'EPS.

"La suppression des dotations complémentaires par le Département entraîne la suppression des APPN, les activités physiques de pleine nature, pourtant obligatoires", ajoute l'enseignante.

Les collèges les plus anciens sont moins bien dotés en équipements sportifs, ces fonds sont donc nécessaires insiste Coralie Colombet."Ça faisait plusieurs années qu'on mettait en place des sorties APPN pour répondre à nos missions à l'extérieur de l'établissement", déplore-t-elle.

Les 6ème partent en sortie lagon, les 5ème font de la course d'orientation, les 4ème de la randonnée et les 3ème du kayak. Tout est supprimé du jour au lendemain et on ne peut même pas terminer les évaluations et les cycles jusqu'à la fin de l'année.