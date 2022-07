Un dernier hommage rendu aux quatre jeunes décédés dans un accident de la route à Saint-Louis

Laurena, Kevin, Damien et Miguel ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture à Saint-Louis.

Un dernier hommage leur a été rendu, mercredi 20 juillet, à Saint-Louis et Saint-Pierre. Dans la nuit de dimanche à lundi, Miguel, Kevin, Damien et Laurena sont décédés dans un tragique accident de voiture, à Saint-Louis. Ils avaient entre 17 et 25 ans.

Tristesse, émotion et incompréhension. Mercredi 20 juillet, un dernier hommage a été rendu à Miguel, Kevin, Damien et Laurena. Ils avaient entre 17 et 25 ans. Ces quatre jeunes sont décédés dans un violent accident de voiture dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Des centaines de personnes à l'Eglise de Saint-Louis Leurs obsèques de Kevin et Damien eu lieu hier, à Saint-Louis. Famille, amis, proches, Saint-Louisiens : des centaines de personnes y ont assisté. Les proches des victimes ont lâché des ballons blancs devant l’Eglise de Saint-Louis. D’autres portaient des tee-shirts blancs en hommage à leurs amis disparus. Des obsèques à Saint-Pierre Dans le même temps, les obsèques de Laurena se sont tenues à Saint-Pierre, hier. Un dernier hommage était également rendu à Miguel au cimetière musulman de Saint-Pierre. Enquête et analyses Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les résultats des analyses toxicologiques devraient être communiqués prochainement. Hier soir, le parquet de Saint-Pierre, en charge de l’affaire, a expliqué que ces résultats seraient d’abord communiqués aux familles. Les obsèques ayant lieu hier, les "enquêteurs respectent leur deuil et ne les informent que lorsqu'elles seront disponibles".

