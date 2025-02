Saint-Paul : Emmanuel Séraphin appelle à une "vigilance maximale" face aux dangers de la mer

Le maire de Saint-Paul invite, ce jeudi 20 février, à la plus grande responsabilité de chacun, face aux risques en mer. La baignade est interdite à Boucan Canot, la prudence est de mise dans les autres secteurs.

Ce jeudi 20 février, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, appelle "à la vigilance maximale face aux dangers de la mer".

Des personnes emportées par la houle

Les accidents sont récurrents ces derniers jours. Lundi 17 février, trois jeunes ont été happés par la houle, à Boucan Canot, aux alentours de 18h15, affirme la commune. Ils ont pu être ramenés sains et saufs par des plagistes et une embarcation.

Aux Roches Noires, trois autres personnes ont été emportées par une vague, elles ont été sauvées par deux maîtres nageurs sauveteurs, précise la mairie, dans son communiqué.

Les postes de secours sont ouverts de 9h à 18h, tous les jours. La surveillance des plages est assurée de 10h à 17h30, à Boucan Canot, aux Roches Noires et à la passe de l’Ermitage, indique la commune.

Baignade et activités nautiques interdites à Boucan Canot

La baignade et les activités nautiques sont actuellement interdites à Boucan Canot en raison du retrait des filets. Le filet de baignade des Roches Noires est en place mais la prudence reste de mise.

La police municipale renforcera ses patrouilles dès 17h30 sur les secteurs à risque, surtout lors des épisodes de houle : à Boucan Canot, Cap Homard, Petit Boucan et aux Roches Noires. Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul

"La mer peut être dangereuse et toute imprudence peut avoir des conséquences graves, voire fatales. Respectez les dispositifs de sécurité en place et ne déplacez pas les barrières, rubalises, panneaux d’avertissement et autres équipements", prévient le maire, Emmanuel Séraphin.