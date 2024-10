Mafate : 600 kilos de colis alimentaires distribués aux habitants du cirque

Ce mercredi 2 octobre, l’association Unir Océan Indien a distribué 600 kilos de colis alimentaire dans le cirque de Mafate. Une opération de solidarité organisée avec la mairie de Saint-Paul et qui a fait la joie des habitants du cirque.

"C’est très bien, au moins j’ai ce qu’il faut jusqu’à la fin du mois, ça me rend service, je suis très contente", s’exclame Rosane Louise, une Mafataise, habitant à l’Ilet des Orangers.

Les Orangers, Marla et Roche Plate

Ce mercredi 2 octobre, l’association Unir Océan Indien a distribué 600 kilos de colis alimentaire dans le cirque de Mafate. Les colis ont décollé en hélicoptère de la Rivière des Galets pour desservir trois ilets : les Orangers, Marla et Roche Plate.

"L’hélico est cher, le 4x4 est cher, tout est cher", s’exclame Sonia Louise, une habitante des Orangers. "L’hélico coûte jusqu’à 220 euros et le 4x4 coûte 100 euros, sans compter les achats en bas, donc ça fait beaucoup", ajoute Laëtitia Atache.

L'isolement et la précarité

Ces colis sont un soulagement pour les habitants du cirque pour qui l’isolement s’ajoute à la précarité. "Un colis comprend 5 kilos de riz, de l’huile, du sucre, de la farine, du thon, des sardines, des grains et des boissons", détaille Fatma Rafi, coordinatrice de projet de Unir Océan Indien.

Chaque année, l’association Unir Océan Indien distribue 7 000 colis dans toute l’île. "C’est une association qui accompagne les Réunionnais par l’aide alimentaire au quotidien sur Saint-Denis, mais aussi sur l’ensemble du Département, explique Mohammad Bhagatte, directeur général de Unir Océan Indien. Ce matin, nous faisons cette opération avec la mairie de Saint-Paul et son CCAS en solidarité avec les habitants de Mafate".

Des bénéficiaires identifiés

Une convention a été signée entre Unir Océan Indien et le CCAS de la mairie de Saint-Paul. Les bénéficiaires des colis ont été identifiés par les travailleurs sociaux du CCAS qui tiennent des permanences dans les îlets une fois par trimestre.

"On vient créer du lien avec les Mafatais, et répondre à leurs besoins comme en aidant avec les démarches administratives, les aides financières, les colis alimentaires", raconte Adèle Cuvelier, assistante sociale au CCAS de Saint-Paul.

Eviter le dépeuplement de Mafate

Cette présence et ces actions sont indispensables pour éviter le dépeuplement du cirque, assure le maire de Saint-Paul. "Mafate c’est nos traditions, c’est une âme importante, souligne Emmanuel Séraphin. Quand les gens y viennent, il y a des gites, des paysages et surtout des habitants ancrés dans le cirque et qui doivent pouvoir y rester dans les meilleures conditions possibles".

Pour sa prochaine caravane de solidarité qui fera le tour de l’île en mars 2025, Unir Océan Indien fera désormais escale à Saint-Paul.