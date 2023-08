Rentrée scolaire à Saint-Paul : des préfabriqués en attendant la rénovation de l’école maternelle de Grand Fond

Partager :

Saint-Paul fait partie des communes engagées dans un plan de rénovation et réhabilitation du bâti scolaire. De nombreuses écoles sont vieillissantes à La Réunion, Etat et collectivités ont donc décidé d’agir, mais cela a un coût et prend du temps.

L’école maternelle de Grand Fond sera détruite et reconstruite, mais en attendant les élèves seront accueillis dans des préfabriqués. La structure a été réalisée pendant la période de vacances scolaires, soit en un mois et demi, explique Jimmy Adrien, ingénieur chargé de la construction. Le mobilier y est installé pour que l’établissement soit opérationnel le jour de la rentrée scolaire, prévue ce jeudi 17 juillet. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : Rentrée scolaire à Saint-Paul : une structure provisoire pour les élèves de l’école maternelle de Grand Fond. Un plan de rénovation et de réhabilitation pour Saint-Paul Dans la commune, sur 66 écoles, 44 établissements ont fait l’objet de rénovation et de réhabilitation avoisinant les deux millions d’euros. L’école maternelle de Grand Fond est un projet de plus grande envergure. Le bâti scolaire reste une problématique considérable pour les collectivités et l’Etat. Quand c’est nécessaire, on engage des nouvelles constructions, comme ici l’école de Grand Fond, une école qui nous coûte 11 millions d’euros et l’Etat participa à hauteur de 1 million d’euros. Salim Nana Ibrahim, élu à l’Education à la mairie de Saint-Paul Destruction et reconstruction pour l’école de Grand Fond Le projet est dans les tuyaux depuis près de 10 ans maintenant, avec une dégradation du bâtiment de plus en plus importante. Le diagnostic réalisé sur le bâti a révélé de nombreux défaut, des fissures importantes dans les murs. Il était donc plus simple de construire une nouvelle école, répondant aux nouvelles normes, notamment thermiques, explique Salim Nana Ibrahim, élu à l’Education à la mairie de Saint-Paul. Le vieux bâtiment sera détruit et la nouvelle école bâtie, la livraison est prévue pour août 2024. Des conditions d’accueil adaptées En attendant, les élèves de l’école maternelle de Grand Fond, de la petite à la grande section, seront accueillis dès ce jeudi 17 août dans la structure modulaire, mais de façon provisoire " C’est du provisoire, mais c’est vraiment de la bonne qualité pour du provisoire ", rassure l’ingénieur. Située sur Saint-Gilles, dans les bas de l’Ouest, les préfabriqués sont équipés de la climatisation pour faire face au période de chaleur. Les arbres ont été conservés pour apporter de l’ombre aux enfants dans la cour de récréation. Les préfabriqués sont traversants et répartis sur deux niveaux. Ils accueilleront 4 classes de 25 élèves. Il était important d’apporter un cadre adéquate aux enfants, sachant que deux années de travaux seront nécessaires pour la construction de la nouvelle école, précise Jimmy Adrien.

