Passerelle piétonne à Saint-Gilles et un radier provisoire à Saint-Leu, des solutions techniques apportées après le passage du cyclone Garance

Des routes ont été gravement endommagées par endroits lors du passage du cyclone Garance, le 28 février dernier à La Réunion. Dans l’Ouest, des ouvrages ont été parfois détruits. Des solutions provisoires sont mises en place pour permettre aux habitants de circuler.

LH •

Dans l’Ouest, le cyclone Garance a endommagé plusieurs ouvrages. A Saint-Gilles-les-Bains, le pont de la Ravine Saint-Gilles a été emporté. La route a ainsi été coupée, contraignant les automobilistes et les transports en commun à faire un détour, tout comme les piétons.

Les quartiers avoisinants se sont retrouvés coupés du centre-ville, lui même recouvert par des torrents de boue le 28 février dernier.

Une passerelle piétonne à Saint-Gilles

Si la circulation des véhicules n’est pas encore rétablie, les piétons disposent depuis hier, samedi 15 mars d’une passerelle pour franchir la ravine Saint-Gilles.

Des travaux de reconstruction ont été lancés par la Région Réunion, pour rétablir la continuité des déplacements. Deux ponts de secours devraient être installés d’ici fin mai.

Un radier provisoire à Saint-Leu dès mercredi

A Saint-Leu, un radier provisoire a été créé dans le lit de la Ravine des Colimaçons. Près d’un million d’euros ont été consacré à ce chantier, qui aura duré moins de 3 semaines. Lors du passage du cyclone Garance, le pont a été gravement endommagé, rendant la circulation impossible. Là aussi une passerelle piétonne, et cycliste, a été installée. Un pont pérenne sera reconstruit à plus long terme.

Le radier provisoire devrait être mis en service le mercredi 19 mars. Les automobilistes n’auront plus à faire un important détour. Seuls les transports scolaires pourront l’emprunter, via un système de convois, pour la rentrée scolaire les lundi 17 et mardi 18 mars.