Saint-Philippe : la 30ème édition de la fête du vacoa aura lieu du 5 au 15 août

C’est un rendez-vous incontournable du Sud Sauvage, la fête du vacoa aura lieu du 5 au 15 août sur le site du Cap Méchant à Saint-Philippe. Comme chaque année, le vacoa sera à découvrir sous toutes ses formes. Les préparatifs de cette 30ème édition vont bon train.

Hermione Razafinarivo / Jacques Payet •

La 30ème édition de la fête du vacoa aura lieu du 5 au 15 août à Cap Méchant à Saint-Philippe. La manifestation se prépare, l’occasion de découvrir le vacoa sous toutes ses formes : en panier, en gateau, en beignet, en carry...

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

La fête du vacoa se prépare à Saint-Philippe

Du savoir-faire

Saint-Philippe sera en fête pendant dix jours de festivités : découverte de produits du terrioir, artisanat, concours, battles culinaires, activités sportives, du 5 au 15 août. En attendant, l’heure est aux préparatifs.

A la maison de la tresse et du vacoa, derrière sa machine à coudre, Gladys parachève un rond de serviette en vacoa. Assembler ces lanières exige tout un savoir-faire. La vannière travaille les feuilles de vacoa depuis une vingtaine d’années, pour fabriquer un chapeau, un sac ou une saisie, il y a plusieurs étapes. "Le plus difficile est de chercher le vacoa, sa préparation, le sécher, l’assouplir, c’est assez compliqué", assure Gladys.

Huit vannières y travaillent, l’atelier est aussi une boutique, avec uniquement des produits fait-main, destinés aux locaux et aux touristes. Le caractère marchant n’est pas encore développé mais depuis ce vendredi, la maison de la tresse et du vacoa à son site internet, les commandes peuvent donc se faire en ligne.

Du tressage... à la cuisine

Le vacoa est aussi utilisé en cuisine depuis des décennies. Pour Guilhem Boyer, le vacoa fait partie intégrante des habitudes culinaires à Saint-Philippe. La famille tient un restaurant, elle a fait du vacoa sa spécialité. "Mon papa faisait des bottes de vacoa, et moi je détourais le pied, je l’aidais", raconte Guilhem Boyer. Dans le vacoa tout peut être utilisé poursuit-il : " Avec le cœur on fait la cuisine, comme le vacoa boucané, achards vacoa, même nature, avec le fruit on fait tout ce qui est sirop, gâteau, rhum arrangé", explique le passionné.

Un tremplin pour la ville

Chaque année, la fête du vacoa est attendue par de nombreux Réunionnais. "C’est certainement l’une des principales manifestations de l’île, nous recevons en l’espace de quelques jours 20 fois la population de Saint-Philippe", déclare Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe. "C’est énorme, raison pour laquelle nous avons investi dans le village artisanal, nous avons également investi dans les équipements avec un nouveau podium, le seul vestige qui demeure et qui nous rappelle l’ancien champ de foire c’est le chapiteau vieillissant", poursuit Olivier Rivière.

Plus de 100 000 visiteurs sont attendus chaque année.