Saint-Pierre : une piste cyclable inaugurée entre Terre-Sainte et Grand-Bois

A Saint-Pierre, une nouvelle piste cyclable vient d’être inaugurée au niveau de l'ancienne RN2, sur la portion comprise entre les quartiers de Terre-Sainte et de Grand-Bois. Cette voie dédiée est d'autant plus sécurisée qu'elle est séparée de celle réservée aux voitures.

HA / SP •

Se déplacer à vélo en toute sécurité, c'est désormais possible entre Terre-Sainte et Grand-Bois. A Saint-Pierre, une piste cyclable vient d’être inaugurée sur l'ancienne RN2 et elle a la particularité d'être séparée de la chaussée pour les voitures.

Cette partie de l'ancienne route nationale était abimée et dangereuse mais d'importants travaux ont été réalisés afin de la sécuriser. "Il y avait nécessité et urgence d'aménager la voirie. Cette portion de route représentait un danger, il fallait refaire toute la voie", reconnait Virginie Gobalou, conseillère régionale et membre de la commission Transports, Travaux et Déplacements.

Une toute nouvelle piste cyclable entre Terre-Sainte et Grand-Bois, à Saint-Pierre • ©Municipalité de Saint-Pierre

Financée à partir des fonds européens

Ce projet, qui s'inscrit dans le Plan régional de développement des voies vélo, a été réalisé en partenariat avec la Région Réunion, mais aussi la municipalité de Saint-Pierre et la Civis.

"Ca fait longtemps qu'on attendait vraiment une voie vélo et aujourd'hui avec les fonds FEDER et le REACT-EU, on a pu la financer à hauteur de 4 millions d'euros", indique Anne-Marie Papy, vice-présidente chargée des mobilités alternatives et déplacements doux.

"Elle est vraiment séparée de la route et il y a plus de sécurité, poursuit l'élue. A la Civis, nous déployons des vélos électriques et ça correspond à une vraie demande". L'objectif, explique encore Anne-Marie Papy, est d'inciter le maximum d'usagers à utiliser le vélo.