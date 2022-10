Université de La Réunion : le nouveau campus de Santé ouvrira à Terre-Sainte en septembre 2023

La Faculté de Santé de l’Université de La Réunion prendra ses quartiers à Terre-Sainte à la rentrée prochaine. Le nouveau campus de santé accueillera les étudiants en septembre 2023. Il proposera notamment un cursus complet en médecine.

LH avec Loïs Mussard •

Créée en 2012, la Faculté de Santé de l’Université de La Réunion accueille plus de 2 000 étudiants. Elle est la seule structure publique de formation en santé sur la zone Océan Indien.

A l’heure actuelle, les filières santé sont réparties sur plusieurs sites, entre Bellepierre et Moufia à Saint-Denis et sur les sites du Tampon et de Saint-Pierre. A la rentrée de septembre 2023, elles devraient être réunies au sein d’un même lieu.

Locaux du campus Santé de l'Université de La Réunion, à Terre-Sainte. • ©Loïs Mussard

Un campus de Santé à Terre-Sainte

Le nouveau campus santé de l’Université se situera à Terre-Sainte, à proximité du CHU Sud. Les locaux de cette nouvelle structure ont été présentés ce lundi 3 octobre, lors d’une visite de chantier.

Locaux du campus Santé de l'Université de La Réunion, à Terre-Sainte. • ©Loïs Mussard

Le bâti et les espaces verts s’inscrivent dans la dynamique des bâtiments bioclimatiques déjà construits sur le campus du Moufia et du Tampon.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Nouveau campus de santé de l’Université de la Réunion

Un cursus complet de médecine à La Réunion

Le nouveau campus de Santé de l’Université de La Réunion proposera un cursus complet de médecine. Le second cycle de médecine ouvrira en effet à La Réunion en septembre 2023, avait annoncé la ministre Agnès Firmin Le Bodo, lors de sa visite dans le département fin septembre.

Les étudiants en médecine n’auront plus à se rendre dans l’Hexagone pour l’effectuer. L’objectif est de favoriser l’installation des futurs médecins réunionnais sur le territoire où ils ont fait leurs études.

Locaux du campus Santé de l'Université de La Réunion, à Terre-Sainte. • ©Loïs Mussard

Plusieurs unités de recherches seront implantées sur ce site, notamment l’unité mixte de recherche "Diabète athérothrombose Thérapie Réunion Océan Indien", ou DéTROI, qui s’intéresse aux thématiques du diabète et des maladies cardiovasculaires.